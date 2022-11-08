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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık kayıpları 20 yılda tamamladık

GÜNDEM 08.11.2022, 16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asırlık kayıpları 20 yılda tamamladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin asırlık kayıplarını 20 yılda ikmal ederken, çok daha büyük hedeflerin altyapısını kurduklarını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katıldığı Hasankeyf-Gercüş Tüneli Açılış Töreni'nde yaptığı koşmada "Türkiye'yi küresel krizden ayrıştırma ve hedeflerine doğru yoluna devam ettirme konusundaki çabamızın somut neticelerini, yıl başından itibaren daha iyi görmeye başlayacağız." dedi.

Konuşmasına kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'ın güzel ilçesi Hasankeyf'e kazandırdıkları tünelin ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin gelişmesini, büyümesini, ilerlemesini sağlayacak her proje gibi Ilısu Barajı'na da engel olmak isteyenlerin, sayısız iftira ve tehditle karşılarına çıktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası boyutu da olan sinsi kampanyalara ve sabotaj girişimlerine rağmen, barajı tamamlayarak Türkiye'nin hizmetine sunduklarını ifade etti.

Baraj gölü alanı içinde kalan yerleşim yerlerini, tüm altyapısı ve üstyapısıyla yeniden inşa ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf ilçesinin de Türkiye'nin sembol eserlerinden Ilısu Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla yeni yerine taşınan yerleşimlerden biri olduğunu söyledi.

Yeni Hasankeyf ile Gercüş arasındaki yolu bölünmüş yol kalitesiyle inşa ederken, Üçyol Boğazı geçişini de tünelle sağladıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda planlanan 39,4 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometresinin de bugün açılışını yaptıkları tünel ve bağlantı yollarıyla tamamlandığını kaydetti.

https://youtu.be/c67OnEePmZo

Hâlen inşası süren yolların da bitmesiyle Batman'ın ilçeleri ve bölgedeki diğer yerleşim yerleri arasında hızlı, güvenli, konforlu bir ulaşımın temin edilmiş olacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaklaşık 2,5 yılda 910 milyon liralık bir yatırım tutarıyla hayata geçirdiğimiz tünelimizin ve yolumuzun Hasankeyf'imize kazandırılmasında emeği geçen, başta değerli Bakanım olmak üzere, herkesi tebrik ediyorum. İnşallah hem barajımızın hem bölgemize kazandırdığımız altyapının gücüyle tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemizin önde gelen üretim, istihdam ve ihracat şehirlerinden biri hâline getireceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batmanlı girişimcilerden, yeni yatırımlarla kendilerine sunulan bu imkânları değerlendirmelerini beklediklerini söyledi.

"CUMHURİYETİMİZİN YENİ YÜZYILINI AÇMAYA HAZIRLANIYORUZ"

Medeniyetin, tarihin, kültürün, petrolün şehri Batman'ın sanayisi, tarımı, ticaretiyle önündeki fırsatları kullanacağından şüphe duymadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsanlığın binlerce yıllık tarihine şahitlik etmiş bu toprakların bize sunduğu nimetlerin şükrünü ancak elimizdeki imkânları en etkin şekilde değerlendirerek ifa edebiliriz. Ülkemizi ve özellikle bölgemizi varlık içinde yokluğa mahkum etmek için uğraşanların derdi ne sizsiniz ne de evlatlarımızın geleceğidir. Onlar, kirli hesapların, karanlık odakların, sinsi hayallerin peşindedir." diye konuştu.

Kurdele kesim törenlerinin ardından arşivlerine kattıkları her makası, büyük ve güçlü Türkiye yolunda döşenmiş yeni bir tuğla, atılmış yeni bir adım olarak gördüklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte bu kutlu yürüyüşün önünün ideolojik kavgalardan mezhep çatışmalarına, terörden siyasi istikrarsızlığa kadar pek çok yöntemle kesilmek istendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından, canlı bağlantı yaptığı Hasankeyf'te bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Hasankeyf Belediye Başkanı Abdulvahap Kusen, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür, MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, Karayolları Genel Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Müdürü Savaş Bayındır ve yüklenici firma temsilcileri Hasankeyf-Gercüş Tüneli'nin açılış kurdelesini kesti.

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