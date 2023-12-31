Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asıl çıkışımız 2024'te başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla yayınladığı videolu mesajında, yeni takvim yılının ülke, millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.ANKARA (İGFA) - Her yeni yılın sevinçle umutla ve heyecanla karşılanması gerektiğine inandığını ancak bu yeni yıla hem bölgedeki ve dünyadaki olumsuzluklar hem de geçen günlerde verilen şehitler sebebiyle buruk girildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılına hem bölgedeki ve dünyadaki olumsuzluklar, hem de geçtiğimiz günlerde verdiğimiz şehitlerimiz sebebiyle buruk bir şekilde girdiklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, insanlığın tamamı için daha güzel, daha huzurlu, daha müreffeh bir gelecek umudumuzu elbette muhafaza ettiklerini kaydederek, "Devlet ve millet olarak biz sadece kendi güvenlik ve refah çabamızı neticeye ulaştırma mücadelesi vermekle kalmıyoruz. Dünyaya ve bölgemize huzur iklimi hâkim olmadan bizim de huzur bulamayacağımız anlayışıyla herkes için aynı standartları diliyoruz. Dünyayı daha iyi, daha adil, daha müreffeh bir geleceğe hazırlamaya dönük her çabaya destek veriyoruz. Cumhuriyetimizin ilk asrını bitirip Türkiye Yüzyılı dediğimiz yeni asrına ayak bastığı bir dönemde daha büyük hedeflere yönelirken azmimizi ve gayretimizi sürekli perçinliyoruz. Milletimiz birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıktıkça Allah’ın izniyle bizi kimse bölemeyecektir. Devletimiz 2023 hedeflerinin bir sonraki safhası olan Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirdikçe Allah izniyle ay yıldızlı bayrağımızın yükselişi hep sürecektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2023 hedeflerinin başlangıç olduğunu belirterek, asıl çıkışın Türkiye Yüzyılı’yla 2024’le birlikte başlatılacağını kaydetti.