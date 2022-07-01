Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam miktarını belirlemek için çalışmalarını tamamladı. Asgari ücret brüt 6 bin 471 lira, net ise 5 bin 500 lira oldu. Ara zamma ilişkin rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan, "Asıl düzenlemeyi yılbaşında yapacağız" dedi.ANKARA (İGFA) - Yeni asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kamuoyuna açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olacaktır" dedi.

https://youtu.be/Chp08FD7yTQ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bir süredir maruz kaldığı ekonomik tuzaklara kendi geliştirdiği bir programı uyguladığını belirterek, "Bu prgram başarıyla yürütülürken salgın ve savaş sebebiyle olumsuz sonuçlar doğurdu. Enflasyon sadece ülkemizde değil tüm dünyanın en öncelikli sorunudur" dedi.

Pek çok tedbiri ele aldıklarını kaydeden Erdoğan, "Her alanda üretimi destekleyerek istihdamın gerilemesine müsaade etmedik. Ayrıca sosyal destek programlarımızın kapsamını genişleterek kimseyi çaresiz bırakmadık" dedi.

Erdoğan, Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yaptıklarını belirterek, "Buna göre yeni asgari ücret 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir" diye konuştu.