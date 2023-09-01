Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık TEKNOFEST kuşağı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki TEKNOFEST etkinlik alanında gençlere TEKNOFEST gençliğine seslenerek, "İşte bu tablo Türkiye Yüzyılı tablosudur" dedi. Ankara TEKNOFEST kapsamında düzenlenen genç girişimciler de ödüllerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden kavuştu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'i ziyaretinde konuştu.

"Milli teknoloji hamlesinin simgesi TEKNOFEST benim evladım gibi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitaben, "Bu miletin sahibi sizsiniz. Vatana sahip çıkmak hamasetle olmaz" dedi.

"ARTIK TEKNOFEST KUŞAĞI VAR"

Teknofest'e bir milyon gencin başvurduğunu belirten Erdoğan, "Artık semalardayız. Artık uzaya füzeleri gönderen bir gençlik var. Artık milli teknoloji hamlesi var. Artık TEKNOFEST kuşağı var" diye konuştu.

"NEFRET TOHUMLARI EKTİRMEYECEĞİZ"

Bu ülke ne yol geçen hanıdır, ne de sahipsizdir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiç merak etmeyin. Bu ülke kimsenin istilaya cüret edebileceği sahipsiz bir memleket değildir. Maziden atiye köprü kuramayan kendi duruşunu koruyarak çağa ayak uyduramayan milletlerin akıbeti berbat olmaya mahkumdur" diye konuştu.

"Tüm yatırımımızı siz gençlerimize yapıyoruz" diyen Erdoğan, "TEKNOFEST'lerde şahit olduğumuz manzara ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor. Gençlerimizin mesleki eğitime daha çok yöneldiğini memnuniyetle takip ediyoruz. Meslek liselerimiz birer fabrika gibi adeta insan yetiştiriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrasında bu yıl Ankara Teknofest kapsamında düzenlenen genç girişimciler ödüllerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden kavuştu.

Erdoğan daha sonra katılımcı protokolle birlikte TEKNOFEST pozu verdi.