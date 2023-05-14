Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’ya döndü

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan ve seçimleri İstanbul'da takip edeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya döndü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul'da oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.15'te Ankara'ya döndü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.