Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da tedavi gören afetzedeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgedeki şehirlerden tedavi için Ankara'ya getirilen depremzedeleri ziyaet etti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Depremin 248'inci saatinde Kahramanmaraş'ta mahsur kaldığı enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile Hatay'dan getirilen 16 yaşındaki Hülyasu Kısa ve 8 yaşındaki Feyza Nur Yakar, Kahramanmaraş'tan getirilen 7 yaşındaki Miraç Eren Döner ve 10 yaşındaki Ayça Çepni, Şanlıurfa'dan getirilen 9 yaşındaki Zeynep Küçükler'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavileri süren hastaların sağlık durumu hakkında doktorlardan ve Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'dan bilgi aldı.

https://twitter.com/iletisim/status/1628372165576777731

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi çocuk bölümündeki depremzedeleri ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da eşlik etti.