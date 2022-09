Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'yı yeniden keşfetmedik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen "Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, dünyanın salgın ve savaş sonrası dönemin getirdiği yeni sınamaları anlamaya ve uyum sağlamaya çalıştığını söyledi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde konuştu

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Türkiye'nin, bu sınamaları oldukça uzun bir süredir yaşadığı için diğer ülkelerin önünden gittiğinin söylenebileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle iktisat politikaları konusunda ilk dile getirdiğimizde ve uyguladığımızda pek çok çevrenin akıntıya karşı kürek çekme derecesinde garipsediği yaklaşımlarımız vardı. Buna karşılık yaşanan her küresel kriz bizim yaklaşımımızın ne kadar doğru, geliştirdiğimiz yöntemlerin ne kadar gerçekçi, uygulamalarımızın ne kadar sağlıklı olduğunu teyit etmiştir." diye konuştu.

"AMERİKA'YI YENİDEN KEŞFETMEDİK!"

Yaptıklarının Amerika'yı yeniden keşfetmek veya gökten zembille yeni bir şey indirmek olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim yaptığımız iş, dünyada ve bölgemizde yaşanan gelişmeleri, ülkemizin bu tablo içindeki yerini, imkânlarımızı ve zorluklarımızı en doğru şekilde analiz ederek kendimize yeni bir yol çizmek olmuştur. Açıkça itiraf etmek isterim ki ülkemize karşı haksız, hukuksuz, adaletsiz bir şekilde uygulanan siyasi ve ekonomik yaptırımlar bizi bu yolu aramaya mecbur bırakmıştır. Uzunca bir süre küresel ekonomik sistemin kuralları çerçevesinde yürüttüğümüz ekonomi politikamızı bu tuzaklardan kendimizi kurtarabilmek için ayrıştırdık. Bunu yaparken de asla küresel ve mahalli gerçeklerden, iktisat teorilerinin önümüze serdiği muhteşem birikimden, asırlık zengin tecrübelerden kopmadık. Tam tersine hepsinden de en üst düzeyde istifade ederek kendi özgün ekonomi modelimizi oluşturduk" dedi.

Hedeflere doğru ilerlemeyi sürdüreceklerini belirten Erdoğan, geçen 4 yılda yaptıkları pek çok açıklamada, girdikleri pek çok tartışmada bu yaklaşımın teorik altyapısını ve başarılı örneklerini muhataplarıyla paylaştıklarını dile getirdi.

Bir asırdır yaşanılan sorunların ya sebebi ya sonucunun hep ekonomiye bağlandığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 yıl önce hükümete geldiklerinde Türkiye'nin asırlık demokrasi ve altyapı eksiklerini gidermek için kapsamlı bir kalkınma programı başlattıklarının altını çizerek, "Eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma, her alanda ülkemizi baştan sona adeta yeniden inşa eden adımları attık. Milletimiz bizim bu gayretimizi ve başarımızı gördüğü için girdiğimiz her seçimde daha yüksek oy oranıyla bizi destekledi. Milletimizin desteğiyle bu oyunların her birini ayrı ayrı bozduk" diye konuştu.

"ENFLASYONU HIZLA DÜŞÜREBİLME KABİLİYETİNE SAHİP ÜLKEYİZ"

Türkiye'ye yönelik senaryoların son sahnesinin ise ekonomik yıkım üzerine kurulduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahip bir ülke olduklarının da altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böyle bir dönemde ülke ekonomisini faiz, kur, enflasyon kıskacına alıp yerle yeksan etme girişimlerine karşı kendi ekonomi programlarını oluşturduklarını belirterek, uyguladıkları ekonomi programının mantığını katılımcılarla paylaştığını ifade ederek, toplantıya iştirakleri için katılımcılara teşekkür etti.