Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaşi toplumu için kurumsal bir yapı kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Elazığ Karakoçan, Ankara Altındağ, Erzurum ve Erzincan Kemah'ta hizmete açacağımız 4 cemevinin, kullanacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kütahya ve Kayseri'de inşası süren, Burdur Çavdır, Denizli Ardıçlı, Bilecik Bozüyük, Aydın Koçarlı ve Kırklareli Babaeski'de temelini bugün atacağımız 7 cemevinin de bir an önce tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum.

Bu eserlerin Alevi Bektaşi kardeşlerimize, şehirlerimize ve ülkemize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.

Şu an içinde bulunduğumuz Şahkulu Sultan Dergahı, Orhan Gazi devrinden bugüne önce ahilerce, ardından Hz. Hünkar'ın yolunda hizmet edenlerce ayakta tutulmuş ve ihya edilmiştir. Bunca asırdır dergahımızdan gelip geçen, konan göçen herkesten Allah razı olsun diyor, her birini rahmetle yad ediyorum.

Dergahımızın son dönemlerdeki mürşitlerinden Mehmet Ali Hilmi Dede Baba, bu tür yapılan özellikle eserlerle ilgili şöyle anlatıyor: Hanbağı'na kurulmuş aşıkların otağı, Gülzar-ı aşk olubdur aşk ehlinin durağı, gel Pir evine aşık, eyle özünü puhte, yanuptur aşk oduna erenlerin ocağı.