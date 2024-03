Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akıttığımız ter feda olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği, huzuru, selameti, refahı için çalışan, çabalayan, ter döken, mücadele verenin sadece kendileri olduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın bu yüzden saldırıların hedefinde olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van, Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun, helal olsun. Ama kadir kıymet bilmeyip de sırf ülkenin ve şehirlerin kaynaklarına göz diktikleri için millî irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz." dedi.

Van'ı bu mücadelede yanlarında görmek istediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki vatandaşlara, "Buradan öyle bir ses verin ki Van Gölü'nün etrafında duymayan kalmasın. Van, medeniyetler kavşağı, gönlü güzel, sözü güzel, kendisi güzel Van, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar, ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Van'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İnşallah Ramazan-ı Şerif'in bayramı gelmeden, 31 Mart'ı 'millî irade bayramı' haline getireceğiz." diye konuştu.

Alandaki vatandaşlardan "evet" yanıtını alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime kadar hep birlikte gece gündüz çok çalışacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete verdikleri her sözün, ortaya koydukları her vizyon ve programın gerisinde ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetlerin bulunduğuna dikkati çekerek, her bir şehrin, vizyonun bu eser ve hizmetlerden payına düşeni aldığını anlattı. Van'a 168 milyarlık kamu yatırımı yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, eğitimde 9 bin 974 derslik inşa ettiklerini ve üniversiteyi büyüterek fakülte sayısını 9'dan 19'a çıkardıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor'da 8 bin 300 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 77 spor tesisi inşa ettiklerini, sosyal yardımlarda ise Vanlı ihtiyaç sahiplerine 21 milyar liralık kaynakla destek olduklarını söyledi. Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsünün yapımına devam ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta 500 yataklı merkez ve 400 yataklı bölge hastanesi başta olmak üzere toplamda 1562 yataklı 19 hastanenin de aralarında bulunduğu 104 sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı süren 15 sağlık tesisimiz daha var. Yatak kapasitesi 800 olan Van Şehir Hastanemizin projesini tamamladık. Yakında ihalesine çıkıyoruz." diye konuştu.

TOKİ vasıtasıyla 25 bin 736 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 bin 299 konutun yapımının devam ettiğini aktardı.

Acısı hala yürekleri yakan 2011 depremiyle yıkılan Van'daki yerleşim yerlerini yeni baştan inşa ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Erciş nasıl? Peki, Edremit nasıl? Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 13 bin 820 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Edremit zaten bambaşka bir yer oldu. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 2 atık su arıtma tesisi varken bugün 8 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 84'üne hizmet veriyoruz. Van'daki 10 millet bahçesi projemizden 6'sını tamamladık, üçünün yapımına devam ediyoruz. Biri de proje safhasındadır. Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı'nı hazırladık ve hayata geçirmeye başladık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Van'ın bölünmüş yol uzunluğunu, 597 kilometreye çıkardık." diye konuştu.

"İKİNCİ TÜP TÜNELİN PROJE ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYORUZ"

Van-Tatvan yolu üzerindeki 2 bin 306 metre uzunluğundaki Kuskunkıran 1 Tüp Tüneli'ni çift yönlü olarak trafiğe açtıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun devamı olan 4 bin 18 metre uzunluğundaki ikinci tüp tünelin proje çalışmalarına devam etiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinde 3 bin 150 metre uzunluğunda çift tüplü Güzel Dere Tüneli'nin de bulunduğu Van Hakkari Yüksekova Ayrımı yolunu, Van çevre yolunun Özalp Kavşağı ile Erciş Kavşağı arasını Doğu Beyazıt- Çaldıran yolunu Erciş şehir geçişini inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Ayrıca, Van çevre yolunun kalan kısmını Erciş Muradiye Çaldıran yolunu Van Özalp Kapıköy yolunu, Edremit Gevaş ayrımı yolunu, Adilcevaz Erciş yolunu, Van Muradiye ayrımı yolunu önümüzdeki yıl. Erciş Patnos yolunu bir sonraki yıl bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

"YATIRIMLAR ANLATMAKLA BİTMİYOR"

Tarım ve ormanda Van'a 5 baraj, 18 sulama tesisi, 134 taşkın koruma tesisi, 5 gölet ve 4 hidroelektrik santrali inşa ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 42,5 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olacak 11 barajın inşaatının da sürdüğünü kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 374 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilere yıllık 3 milyar lira gelir artışı sağladıklarını dile getirerek, inşaat çalışmaları devam eden 7 sulama tesisiyle 165 bin dekar münbit araziyi daha sulamaya açacaklarını söyledi.

Vanlı çiftçilere, 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknoparkı faaliyete geçirdiklerini, Van Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nin 25 hektar alan büyüklüğündeki ikinci etabını ise bu yılın yatırım programına aldıklarını dile getirdi.