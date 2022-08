Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahlat'tan seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katıldı. Terörle mücadele konusunda mesajlar veren Erdoğan, "Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat’ta düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere geldiği Muş Sultan Alparslan Havalimanı’nda törenle karşılandı.

Ahlat’ta vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Elbette herkes inanmak zorunda değil. Her şey gibi iman da bir nasip meselesidir.” dedi.

"Kıyısında kurulduğu Van Gölü ile batısındaki Nemrut ve doğusundaki Süphan Dağları ile bağrında muhafaza ettiği Selçuklu yadigarı mezarlıkları ve daha nice güzellikleriyle Ahlat maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşlarından biridir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın kendi içindeki barbarlığın zirveye ulaştığı, dini amaçlı görünen ama aslında tamamen yağma niyetli haclı seferleriyle oluk oluk kan döktüğü, doğudan batıya bir medeniyet göçünün yaşandığı çağlarda Ahlat bölgesinin parlayan yıldızı olarak öne çıktığını söyledi.

Geçen 20 yılda Türkiye'ye kazandırılan her yardımı, inşa ettiğimiz her eseri, vatandaşlarımıza sunduğumuz her hizmeti işte bu anlayışla hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Biz bu ülkedeki her bir ferdin geleceğine güvenle bakabilmesi için vizyonlarımızı genişletiyor, derinleştiriyor, büyütüyoruz. Yaklaşık 11 yıl önce bu vizyonun adına 2023 demiştik. Bugün 2053 diyoruz, yarın 2071 diyerek yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"BİR GECE ANISIZ GELEBİLİRİZ HEM DE HER YERE..."

Terörle mücadele konusunda da mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin güvenlik önceliklerine, kendi planlamamıza göre operasyonları sürdüreceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz hem de her yere gelebiliriz. Terör örgütlerinin başını ezmeye devam ediyoruz. Gabar’da, Tendürek’te ezdik, ezmeye devam ediyoruz. Güney sınırlarımızı 30 kilometre derinliğinde bir koridorla güvence altına alana kadar mücadelemizin bitmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum" dedi.