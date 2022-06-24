Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ağaçlandırma çalışmaları başlatılacak"

Muğla'da 4 bin hektalık alandaki yangının kontrol altına alınması sonrasında ağaçlandırma çalışmaları başlatacaklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fidan dikme ilan edildiği zaman tüm bölge halkını fidan dikmeye davet edeceğiz, hep birlikte fidan dikelim" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz ve Seydikemer’de çıkan orman yangınlarının kontrol altına alındığını bildirdiği açıklama sırasında gazetecilerin de sorularını yantıladı.

Kaç hektarın yandığına ilişkin soruya da Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk etapta 2 bin hektar olduğunu, daha sonra 3 bin hektara çıktığını, son anda 4 bin hektarı bulduğunu belirtti.

Şu an itibarıyla 4 bin hektarın kontrol altına alınmasıyla soğutulması sonrasında ekime başlayacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ağaçlandırma çalışmalarımızı başlatacağız. Geçen yıl yine Muğla, Antalya, Alanya, buralarda yaşadığımız bu olaylarda hiç durmadık, hemen dikimlere başladık, şu anda oralar çok farklı bir hale geldi. Burada da şimdi aynı uygulamayı yapacağız. İnşallah, burada da ağaç dikim çalışmaları ile beraber bu bölgedeki sıkıntıyı da süratle gidereceğiz" dedi.

Bir gazetecinin, orman yangınıyla ilgili kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Ormanlar yakıldığı zaman caydırıcı cezası olmalı mı sizce?" şeklindeki sorusu üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kişinin tutuklandığını belirtti.

"CAYDIRICI CEZA OLMALI KANAATİNDEYİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteciye, "Sana sorsam sen hangi kanaattesin?" diye sordu. Gazetecinin, "Caydırıcı bir cezası olmalı" şeklindeki yanıtı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de aynı kanaatteyim, caydırıcı bir ceza. Ben de diyorum ki ucu nereye dayanıyor idama mı, idam olmalı. Sultan Fatih ne diyor, 'Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum.' diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım canım bütün ormanları yakıyoruz. Sadece ormanlar mı? Bütün haşerat, hayvanlar hepsi bu ormanlarla beraber ne oluyor, onlar da yanıyor. Adam, affedersin içmiş ve geliyor, 'Bilmem neye kızdım, onun için de burayı yaktım.' Ne demek bu ya, böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı ve bunun üzerinde kesinlikle etraflıca durmalıyız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fidan dikme ilan edildiği zaman bütün bölge halkını, fidan dikmeye davet ediyoruz. Hep birlikte fidanları dikelim." dedi.