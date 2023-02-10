Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da açıkladı... Depremzedelere kira desteği ve 15 bin TL nakdi yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adıyaman'da son durumu aktardı. Depremzedelere kira desteği sağlanacağını ilk kez Adıyaman'da açıklayan Erdoğan, depremzedelere 10 bin lira olarak açıkladığı nakdi yardımın 15 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.ADIYAMAN (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunmak üzere Adıyaman'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesi Adıyaman'da son durumu aktardı.

Can kaybının 18 bin 991'e yükseldiğini, yaralı sayısının 75 bin 523'e çıktığı depremlerde yaşanılan acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 75 bin 780 kişi başka illere tahliye edildiğini kaydetti.

Deprem anından itibaren devletin sahada olduğunu ifade eden Erdoğan, "Depremin yıkım etkisi 10 ilimize ve 500 km'lik alana yayıldığı için işimiz çok zor oldu. Bölgede ilk müdahale ve organizasyonu yapacak olanların ya kendisinin ya ailesinin yıkımlar altında kalması da eklenmiştir" dedi.

Erdoğan, 1 yıl içerisinde yıkılan binaları yeniden ellerindeki tip projelerle inşa edecek ve sahiplerine teslim edeceklerinin sözünü verdi.

KİRA DESTEĞİ GELDİ

Depremzedelere kira desteği sağlanacağını ilk kez Adıyaman'da açıklayan Erdoğan, depremzedelere 10 bin lira olarak açıkladığı nakdi yardımın 15 bin TL'ye yükseltildiğini duyurdu.

Erdoğan, "Çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödemek suretiyle konutlarına geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da ister farklı illerde 1 yıl itibarıyla vatandaşlarım kalabilecek. Süratle inşaatların başlatılması, enkazların da bir taraftan kaldırılması talimatını verdik" diye konuştu.

Erdoğan, hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yaptıklarını belirterek, "Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara özellikle kira yardımını yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adıyaman sonrasında Malatya'yı ziyaret edeceği öğrenildi.

https://youtu.be/YKy74GB75W4