Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adalet dağıtamayan devlet gitmeye mahkumdur!

İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Adalet dağıtamayan bir devlet, tıpkı temeli çürük bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam Dünyası Anayasa Yargısı Konferansı Açılış Kongresi’nde konuştu.

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen konferansta Erdoğan, devletin kendi içinde bir güçler dengesine sahip olduğunu belirtti.

"Bu denge ne kadar sağlıklı kurulur ve işletilirse devlet mekanizması ve onu oluşturan kurumlar da o derece iyi, verimli etkin çalışır" diyen Erdoğan, "Demokratik sistemin omurgasını oluşturan erkler arasında çekişme, çatışma veya yıkıcı rekabet yaşanması halinde ise bunun zararını toplum görmektedir" dedi.

Adalet hizmetlerinin sunumunda ideolojik taassuba ve bürokratik oligarşiye asla yer olmaması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü adalet sadece mülkün temeli değildir. Aynı zamanda devlet mimarisini bir arada tutan kilit taşıdır. Devlet ancak ve ancak adalet üzerinde yükselir, gelişir, güçlenir, büyür. Adalet dağıtamayan, vatandaşına adaletle hükmedemeyen bir devlet, tıpkı temeli çürük bir bina gibi yıkılıp gitmeye mahkumdur" diye konuştu.

İslam dünyasına ve Müslümanlara yönelik "oryantalist" yaklaşımların, "atılan kritik adımları perdelediğini" belirten Erdoğan, "İslam dünyası, bilhassa hukuk ve adalet konusunda çoğu haksız, temelsiz ve insaf sınırlarını aşan eleştirilere maruz kalıyor" dedi.

İnsan onuru yerine sadece kendi refah ve menfaat düzenlerini gözetenlerin çarpık sistemlerini sürdürme şansı olmadığını vurgulayan Erdoğan, "Er ya da geç bu adaletsiz sistem çatırdayacak, inşallah yerini tüm insanlığın saadetine hizmet eden kuşatıcı bir nizama bırakacaktır" dedi.