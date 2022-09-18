Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) New York şehrine ulaştı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş da ABD’ye geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Türkevi’ne gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı.
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