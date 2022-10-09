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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da yoğun ilgi
GÜNDEM 09.10.2022, 15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galataport İstanbul’da incelemelerde bulunduİSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galataport İstanbul'da incelemelerde bulundu.
Ziyareti esnasında vatandaşlar ve turistler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi.
İletişim Başkanlığı'nca iletilen paylaşıma göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşlarla sohbet ederkn, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
https://twitter.com/iletisim/status/1579062188526174208
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