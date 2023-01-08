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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cengiz Kurtoğlu sürprizi
GÜNDEM 08.01.2023, 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da gençlerle buluşmasında sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu, 'duyanlara, duymayanlara' şarkısını seslendirdi. Şarkıya Cumhurbaşkanı Erdoğan da eşlik etti.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali’nde gençlerle bir araya geldi.
Başkan Erdoğan’ın sloganlar eşliğinde konuşmasını noktalaması sonrasında sahneye çıkan fantezi müziğinin öneml isimlerinden Cengiz Kurtoğlu ise ‘Duyanlara, duymayanlara’ şarkısını seslendirdi.
Cep telefonlarının ışığının yandığı şarkı esnasında Başkan Erdoğan da Kurtoğlu’nun şarkısına eşlik etmeden duramadı.
O anlar sosyal medyayı da salladı.
https://youtu.be/b1KRTx_wy4o
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