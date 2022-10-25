Cumhurbaşkanı Erdoğan: 40 gün sonra atılan temel kapasitemizin büyüklüğünü gösteriyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Sincan'da 17 şehirde eşzamanlı düzenlenen 'İlk Evim, İlk İşyerim Projesi'nin ilk temel atma törenine katıldı. Projenin açıklandığı ve başvuruların alındığı 40 gün sonra konutların ilk temelleri atıldı.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi için ilk temel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle 17 şehire canlı bağlantı yapılarak atıldı.

Ankara'da 2 bin 171, Kırşehir'de 458, Yozgat'ta 141, Konya'da 206, Kahramanmaraş'ta 210, Diyarbakır'da 158, Elazığ'da 88, Tunceli'de 118, Erzurum'da 158, Amasya'da 87, Bolu'da 206, Zonguldak'ta 595, Afyonkarahisar'da 364, Uşak'ta 158, Manisa'da 78, Aydın'da 265 ve Muğla'da 154 konut olmak üzere 5 bin 615 konutun temeli törenle atıldı.

2 yıl içinde 250 bin konutluk ilk etabının 2028'e kadar da 500 bin konutun tamamını bitirip hak sahiplerine teslim edeceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kampanyaya başvuru sayısının 8 milyona yaklaştığını kaydetti.

Projenin ilk temel atma törenidne konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiç bir ekonomik ölçü ile kıyaslanamayacak artışların vatandaşları mağdur ettiğini de ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette 81 ilimizi ve ilçelerinin tamamını kapsayan bu büyük konut atılımı ve kentsel dönüşüm projelerimizin yaygınlaşması özel sektörü de harekete geçirmiştir. Nitekim bugün ülkemizdeki 28,5 milyon konutun 13,5 milyonunun son 20 yılda inşa edildiğini görüyoruz. Önce COVID-19 salgını ile sarsılan ardından Rusya-Ukrayna savaşı ile daha da derinleşen bir krizin içine sürüklenen dünyadaki gelişmeler ülkemizi de etkiledi. Konut ve kira fiyatlarında yaşanan hiç bir ekonomik ölçü ile kıyaslanamayacak artışlar vatandaşlarımızı mağdur etti. Kira fiyatlarında fırsatçılar ne yaptılar ev sahiplerine bakın dalaşma başladı ev sahipleri zulmetti kiracılarına, yüksek kiralar uyguladılar. İşte bunun üzerine kira artış sınırlamaları gibi tedbirleri hayata geçirirken eş zamanlı olarak da arzdaki artışı temin edecek bu çalışmaları başlattık" dedi.

https://youtu.be/Bf0bw-PMlLY

"ALTYAPIYI BİZ, KONUTU İSE VATANDAŞIMIZ YAPACAK"

"Son dönemde 2019'da 50 bin bir sonraki yıl da 100 bin haneyi kapsayan iki ayrı sosyal konut projesine milletimizin gösterdiği ilgiden de aldığımız cesaretle Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyasını planladık" diyen Erdoğan, "Altyapıyı biz yapacağız konutu da vatandaşımız yapacak. Ülkemizde TOKİ'nin kendilerine sunduğu imkanlarla ev sahibi olabilmiş şu anda milyonlarca vatandaşımız var. Bizim için en büyük mükafat bu vatandaşlarımızdan aldığımız duadır. Bugün de yeni kampanyamızın temelini atarken yine vatandaşlarımızın duasına talibiz" diye konuştu.

Konut ve arsaların tamamının hizmete girdiğinde yaklaşık 6 milyon vatandaşın daha huzurlu, daha güvenli yuvasına kavuşacağını, yaklaşık yarım milyon insanın istihdam edecek iş yerlerinin faaliyete geçmiş olacağını öne süren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projemizi açıkladığımız tarihten sadece 40 gün sonra yaptığımız bu temel atma töreni de milletimize olan taahhütlerimiz konusundaki hassasiyetimizin yanında iş yapma kapasitemizin büyüklüğünü göstermektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile birlikte illere canlı bağlantı yaparak, temele ilişkin ilk betonların dökümünü sağladı.