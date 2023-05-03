Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 hükümlünün cezasını kaldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün kalan cezalarının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 hükümlünün kalan cezalarının "sakatlık hâli" ve "kocama hâli" nedeniyle kaldırılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu kararları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104'üncü maddesinin 16'ncı fıkrası hükmü uyarınca verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmî Gazete'de yayımlanan kararname ile 28 Şubat ve başka bir davadan hüküm giyen eski Korgeneral Çetin Saner ve Mehmet Emin Alpsoy ile çeşitli suçlardan hüküm giyen Nihat İliman ve Sedat Çelik’i affetti.

Karara göre, Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda Nihat İliman ile Sedat Çelik'in cezaları "sakatlık hâli", Çetin Saner ile Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları da "kocama hâli" nedeniyle kaldırıldı.

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