Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat’ın zihniyetini hortlatmaya izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 27'nci yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

“Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat’ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz” diyen Erdoğan, paylaşımında, ""Milletimiz 28 Şubat'ta birliğine, beraberliğine, demokrasisine, iradesine kasteden darbecileri ve onlara destek verenleri hiçbir zaman unutmamıştır, unutmayacaktır. Ülkemizde bir daha hiç kimsenin 28 Şubat'ın karanlık zihniyetini hortlatmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.