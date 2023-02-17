Cumhurbaşkanı Erdoğan, 248. saat mucizesi Aleyna ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta depremden 248 saat sonra enkaz altından çıkarılan 17 yaşındaki Aleyna Ölmez ile telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremin 248’inci saatinde enkazdan kurtarılan Aleyna ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Ankara'ya getirilerek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alınan Aleyna'nın sağlık durumunun iyi olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti, İstanbul'dan Ankara’ya döndüğünde Aleyna'yı ziyaret edeceğini belirtti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Ağrın var mı kızım?" diye sorması üzerine Aleyna, "Çok hafif. Atlattım." yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Elhamdülillah. Biliyorsun, hastaların duası makbuldür. Senin ismin de çok güzel. Cumhurbaşkanlığında çalışma odamda senin bu isminle 'Aleyna' levhası var. İnşallah en yakın zamanda bir arada oluruz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun kızım" dedi.

Aleyna Ölmez ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteği için teşekkür etti.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1626605559205056514