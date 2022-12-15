Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e girmeden iki önemli konu gündemden kalkacak

Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılına asgari ücret ve EYT konularını masanın üzerinden kaldırarak girmek istediklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan dönüşü uçakta gazetecilere değerlendirmelerde bulundu, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Söz konusu soru ve cevaplara ilişkin İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer verilen habere göre, EYT konusunun kapsamlı olarak ne zaman çözüme kavuşacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun olarak devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz. Çalışma bu istikamette devam ediyor. İnşallah güzel bir neticeye varır ve böylece de adımı atarız." sözlerini sarf etti.

TWİTTER'DAKİ YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ

Twitter ile ilgili görüş ve tavrı konusunda değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin Amerika'da çok yoğun tartışmalar olduğunu, Elon Musk yönetimi devraldıktan sonra eski Twitter yönetiminin politik sansürleri ile ilgili dosyaları ifşa etmeye başladığına dikkati çekmesi üzerine, Elon Musk ile oturup konuşabileceklerini, en azından bir telefon görüşmesi yapabileceklerini, uzayı konuştukları gibi Twitter'ı da konuşabileceklerini dile getirdi.

Daha önceki Twitter yönetiminin siyasal alana yönelik müdahalelerine ilişkin gündeme gelen hususları yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben zaten sosyal medyaya pek olumlu bakmadığımı daha önce de ifade etmiştim. Biz siyasetteki ya da diplomasideki başarılarımızı sosyal medya sayesinde elde etmedik. Siyasetin er meydanı sosyal medya değildir. Siyaset doğrudan milletle, millet için yapılır. Milletinizle hasbi bir gönül bağınız varsa sizi ne Twitter ne başka bir güç engelleyebilir." görüşünü paylaştı.

2023 SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu.

"Bu seçimde Cumhur İttifakı olarak adayız, şu anda çalışıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin teveccühünün olması halinde cumhurbaşkanı olarak görevimize inşallah devam edeceğiz. Parlamentoda da milletimizden ciddi bir desteği almamız halinde, güçlü bir görüntüyle inşallah bundan sonraki 5 seneyi de başarılı bir şekilde sürdüreceğiz. Gerek altyapı gerek üstyapıda bugüne kadar 20 yılda ne gibi başarılar ortaya koyduysak, bundan sonra da aynı başarıları inşallah devam ettireceğiz" diye konuştu.

"ARKADAŞLARIMI YALNIZ BIRAKMAM... BERABER YÜRÜDÜK BU YOLLARDA..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "'Bir sonraki dönem için Cumhurbaşkanı adayı olamam ama bu siyaseti bırakacağım anlamına gelmez' dediniz. Siyaseti bırakmadığınız zaman neler yapacaksınız?" sorusuna, ise "AK Partiliyim. Ben bu partimden ayrılır mıyım? Ben kurmuşum bu partiyi. Bu arkadaşlarımı yalnız bırakmam mümkün mü? Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey AK Parti'yi söylüyor." cevabını verdi.