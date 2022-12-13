Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e girmeden EYT konusu netleşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. EYT ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu işi ay sonuna kadar neticelendireceğiz" dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki günlüğüne Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesine katılmak üzere gideceği Türkmenistan'a uçuş öncesinde Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

ANTALYA'DA SEL AFETİ SONRASI DESTEKLERİ PAYLAŞTI

Afetin etkili olduğu Kumluca, Finike ve Demre ilçelerinde 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' kararı alındığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca SGK ve vergi borçları ertelendiğini duyurdu. KOSGEB'den, afetten zarar gören her bir esnafımız için 250 bin liraya kadar faizsiz acil destek kredisi imkanı sağlandığını belirten Erdoğan, yine Kumluca, Finike ve Demre'deki sel sonrasında toplam 100 milyon lirayı aşkın bir desteğin bölgeye gönderildiğini ifade etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye-Türkmenistan-Azerbaycan Zirvesi'nde öne çıkacak başlıklarda hangi aşamaya gelindi" sorusuna, "Bu konuyu Sayın Berdimuhammedov daha önce görüştük, doğal gaz konusunda adımı atmaya yöneliktir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım da bu zirvede bizimle beraber olacak. Görüşmelerimizi yapacağız" yanıtını verdi.

"EYT'Yİ AY SONUNA KADAR KARARA BAĞLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ve Bahçeli görüşmesininn detayları konusunda da,"EYT'de bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz, ay sonuna kadar karara bağlayacağız. 2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

https://youtu.be/JGNlDQlIxnc