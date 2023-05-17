Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2. turda miting düşünmüyorum

Seçimin ilk tur sonuçları ve yapılacak 2. tura ilişkin katıldığı canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz" dedi.ANKARA (İGFA) - CNN Türk-Kanal D ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen canlı yayında, Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeleri değerlendirdi.

Seçimin ilk tur sonuçları ve yapılacak 2. tura ilişkin değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta rekor katılımla millî iradeyi sandığa yansıtan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Sandık başına giden her vatandaşa tercihini ne yönde yapmış olursa olsun şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye yakışır büyük bir demokrasi şöleni yaşadıklarını, bunun dünyada belki de eşi benzerinin olmadığını söyledi.

"BUGÜN BÜTÜN LİDERLERLE GÖRÜŞMELERİMİ YAPTIM"

İttifak olarak 28 Mayıs için hemen çalışmaya başladıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün bütün liderlerle görüşmelerimi yaptım. Önümüzdeki 12 günü iyi değerlendireceğiz, asla rehavete kapılmayacağız. Deprem bölgesinin belli bir bölümünü de bu hafta sonunda ziyaret edeceğim. Miting düşünmüyorum, deprem bölgesinde miting benzeri toplantılar yapabiliriz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullanımı ve oy dağılımı nedeniyle depremzedelere yönelik yapılan hakaretlerin anımsatılması üzerine de, "Bekledikleri oyları alamadıkları için 'bir daha buralara destek, yardım vesaire yok' gibi ifadeler. Biz kampanyamızı samimiyet, hakikat, kardeşlik üzerine kurduk. Milletimize karşı da daima samimi ve dürüst olduk, yalan söylemedik, hayal satmadık. Yapamayacağımız işleri asla vadetmedik. Özellikle milletimizin aklını, irfanını, basiret ve ferasetini hiçbir zaman hafife almadık. Seçim meydanlarında verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. İnşallah 28 Mayıs'tan sonra, milletten yetki aldıktan sonra hepsini tek tek hayata geçireceğiz. Tabii muhalefetin adayıyla ilgili yaptığımız eleştirilerin doğruluğu da teyit edildi. Bunun yanında seçimin sosyal medyada estirilen sahte rüzgârlarla değil meydanlarda ve sandıkta kazanılacağı görülmüş oldu. Milletimiz ayrıca kumpas ve kaset siyasetini de reddettiğini göstermiştir" diye konuştu.

"İNŞALLAH 28 MAYIS ÇOK ÇOK FARKLI OLACAKTIR"

"Meclis dengesi farklı, hükûmet farklı olursa sürdürülebilir değil. Geçmişte yaşanan birtakım cumhurbaşkanı ve hükûmet örnekleri var. Benzerine gelinir ve sonuç erken seçime gider." değerlendirmesi üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı 322 üyeyle parlamentoda olduktan sonra kolay kolay böyle bir adımın olmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burada tabii şuna inanıyorum. İnşallah 28 Mayıs çok çok farklı olacaktır. 29 Mayıs'a da o bir sinyal olacaktır. 29 Mayıs'a inşallah çok farklı uyanacağız diye düşünüyorum." dedi.

Yeni kabinenin nasıl şekilleneceğine ilişkin bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulacak kabinede birçok özelliğin aranması gerektiğini belirterek, mevcut kabinenin, süreç içerisinde büyük bir sınav verdiğini söyledi.

İlk turda elde edilen başarıda gençlerin çok büyük bir payının olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kolay değil, 6 milyon genç oy kullandı. Gençlerimizin teveccühü bizden ve Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. Siyasi hayatının tamamında gençlerle yol yürümüş bir siyasetçiyim. 30 yaştan 18 yaşa oy kullanma ve tüm bunlarla beraber özellikle seçme ve seçilmeyi 18'e indirme noktasında attığımız adımlarla gençlerimizi motive etmiş, onların önünü açmış bir siyasetçiyim." diye konuştu.

MECLİS BAŞKANLIĞI İÇİN DÜŞÜNDÜĞÜ İSİM...

Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meclis Başkanlığı için aklında bir isim olup olmadığı da soruldu.

En yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile süreci geçireceklerini, bugün yaptıkları görüşmede de bunu konuştuklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zaten hak onun. Hak da onun olduğuna göre inşallah hayırlısıyla bu adımı atmış oluruz. Devlet Bey'in o adeta devlet anlayışı içerisindeki suhuleti ve sükûnetiyle bu süreci atlatır ve Meclis Başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla inşallah geçirmiş oluruz." diye konuştu.

"KOLTUĞU KAYBETME KORKUSUYLA HINCINI MASADAN ALIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı ve önündeki masaya vurarak "Buradayım." ifadesini kullandığı görüntülerle kime mesaj verdiği sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben CHP'li olmadığıma göre mesaj bana değil. Onlara (CHP) veriyor mesajı. Tabii kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını orada masadan alıyor. Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Her seçimden sonra CHP'de biliyorsunuz karışıklık çıkması gelenektir. Kılıçdaroğlu şimdiden parti içindeki muhaliflere kendine göre gözdağı veriyor. Ama ben öyle görüyorum ki şu anda 28 Mayıs'tan sonrası önemli. Kılıçdaroğlu'na kendi partisi de 28 Mayıs'tan sonra gereken cevabı verecektir. Bütün bu saldırganlığın nedeni bunu hissetmiş olmasıdır. Her şey olabilir. Belki kendisi de hiçbir şeyi beklemeden kararını vermiş olur."

https://twitter.com/RTEdijital/status/1658582258343608323

"BÜYÜK TÜRKİYE ZAFERİ İÇİN..."

28 Mayıs seçimine ilişkin hangi "manşeti" atacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm seçmenlerin birinci turda olduğu gibi sandığa gitmesi gerektiğini belirtti ve "Atılabilecek başlık, onların sandıkları bu şekilde önemsemesiyle (Büyük Türkiye Zaferi İçin Herkes Sandığa)." dedi.