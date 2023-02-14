Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 yıl sabır bekliyorum! Ailelere 100 bin lira nakdi yardım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AFAD'daki Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında, kaybedecek bir dakikalarının bile olmadığını belirterek, hasar tespiti biten yerlerde Mart ayı itibariyle inşaat çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Yeni konutların bir yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerinden deprem bölgesindeki vatandaşlardan bir yıl sabır isteyen Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına da acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunacaklarını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplandı.

Kabine toplantısına deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanların video konferansla katıldı.

Depremin yıkım etkisi 500 kilometrelik alana yayıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük afeti aynı gün artarda yaşadıklarını söyledi.

An itibariyle can kaybının 35 bin 418 olduğunu duyurdu.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BİR HAFTA İÇİNDE SONA ERECEK"

Deprem bölgesindeki çalışmalar ile kurum ve kuruluşların seferberliğine ilişkin bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 250 bin kamu görevlisinin sahada çalışmalara katıldığını belirterek, deprem bölgelerindeki hasar tespit çalışmalarının bir hafta içinde sona ereceğini açıkladı.

"Son afette yıkılan tüm binaların yüzde 98'inin 1999 yılı öncesi inşaa edilenler olması bize dünya standardı ve denetimi konusunda işi daha sıkı tutmamız gerektiğini gösterdi" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kaybedecek bir dakikalarının bile olmadığını söyledi.

"MART'TA İNŞAATA BAŞLAYACAĞIZ... AMACIMIZ KONUT İHTİYACINI 1 YILDA TAMAMLAMAKTIR"

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği ile TOKİ tarafından çalışmalara başlandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespiti biten yerlerde derhal inşaat çalışmalarına geçeceğiz. Mart ayı başı itibariyle tüm konutların yapımına geçilmiş olacak. Hedefimiz, 30 bin konutun bir yıl içinde konut ihtiyacını çözecek sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasını tamamlamaktır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan da bu konuda bir yıl sabır bekliyorum. Tümüyle telafi edeceğiz" diye konuştu.

Toplam 1,6 milyon depremzedenin barınma ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılacak yeni konutları fay hatlarının uzağında inşaa edeceklerini duyurdu.

https://youtu.be/TRXxef7nIuw

VEFAT EDENLERİN YAKINLARINA 100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM

"Hiçbir mazlumu sahipsiz bırakmayacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlk etapta oturulamaz hane başına 15 bin TL, taşınma ve 2-5 bin arası kira yardımı, hane başına 10 bin TL yardım yapacağımızı açıklamıştım. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına, acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Hiçbir mazlumu sahipsiz bırakmayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler yapacaklarını belirtirken, bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlandığını söyledi.

Erdoğan, yurt içinde ve dışında AFAD'a ulaşan, şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamının deprem bölgesi için kullanıldığını ifade ederken, kabine üyelerinin de, kabine toplantısına katılan kamu görevlileri olarak depremzedeler için AFAD'a toplam 136 milyon 589 bin lira bağışta bulunma kararı aldıklarını belirtti.

Ülke genelinde tüm otellerin kapasitelerinin belirli bir bölümü depremzedelere tahsis edildiğini ifade eden Erdoğan, Katar'dan yola çıkmaya başlayan 10 bin konteyneri ülke içinden ve dışından yapacağımız takviyelerle ihtiyaç sahiplerinin hizmetine vereceklerini söyledi.

Eğitim öğretim konusuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 71 ilde ikinci dönemin 20 Şubat'ta başlayacağını, deprem bölgesinde 10 ilde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ikinci dönem devam şartı aranmayacağını belirtti.

"HER TÜRLÜ ÇİRKEFLİĞİ SERGİLEYENLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Deprem bölgelerine yine ziyaretlerde bulunmaya devam edeceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetin çirkin yüzünün de böylesine bir afette yine baş gösterdiğini söyledi. Bozguncuların yalanlarına, tezgahlarına itibar etmeden var güçleriyle çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Bir olmamız, yekpare hareket etmemiz gereken zamanda ne yazık ki Türkiye'de siyaset belli bir bölümüyle, ana muhalefet, ciddi manada çirkinleşti. Milyonlarca insanın acıyla kıvrandığı bir ortamda sırf siyasi çıkar elde etmek için sağa sola saldıranları görmekten üzüntü duyuyorum. Her türlü çirkefliği sergileyenleri şimdilik biz de not ediyoruz. Asla unutmayacağız. Şimdi milyonları yeniden hayata bağlama vaktidir" diye konuştu.