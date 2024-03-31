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Cumhurbaşkanı Erdoğan 00.30'da açıklama yapacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerle ilgili açıklamasının 1 Nisan Pazartesi gecesi 00 30'da yapacağı duyuruldu
GÜNDEM 31.03.2024, 22:54
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerle ilgili açıklamasının 1 Nisan Pazartesi gecesi 00.30'da yapacağı duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Haberi İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından duyurdu.
Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen mahalli idareler seçimi ile ilgili, 1 Nisan Pazartesi saat 00.30’da AK Parti Genel Merkezi’nde vatandaşlarımıza hitap edeceğini açıkladı.
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