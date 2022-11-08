Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kasırga Sakarya'da

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga’yı konuk etti. Sakarya Botanik Vadisi’ni inceleyen Kasırga, projeyi ‘gurur duyduğum bir çalışma’ şeklinde yorumladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga’yı konuk etti.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Genel Sekreter Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Genel Sekreter Yardımcıları Doç. Dr. Furkan Beşel, Bedrullah Erçin, Ziya Cevherli, Ali Oktar, BELPAŞ Genel Müdürü İbrahim Halil Kalaycı, SERA A.Ş Genel Müdürü İsmail Kaya, Fidan A.Ş Genel Müdürü Ahmet Genç, daire başkanları da hazır bulundu.

Başkan Ekrem Yüce, nazik ziyaretlerinden dolayı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga’ya teşekkür ederek, Sakarya’ya hayata geçirilen yatırımlara ilişkin bilgiler verdi. Yüce, “Şehrimizde tarımdan turizme spordan sosyal belediyecilik çalışmalarına, alt ve üst yapı yatırımlarından yeni yaşam alanlarına kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdik. İnşallah daha nice çalışmaları, eserleri şehrimize kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.

SAKARYA’DA YAPILAN ÇALIŞMALARI İLGİYLE TAKİP EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, Sakarya’da yapılan çalışmaları ilgiyle takip ettiğini ifade ederek, “Sakarya ile gönül bağım var ve burada hayata geçirilen her bir projeyi, her bir eseri yakından takip ediyorum. Gurur ve mutluluk duyduğum, ülkemizde örnek çalışmalar var. Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli kardeşim Ekrem Yüce’ye tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Başkan Yüce, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga ile birlikte Melen isale hattı üzerinde hayata geçirilen Melen Botanik Vadisi’nde de incelemelerde bulundu. Burada Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kasırga’ya projeye ilişkin bilgiler veren Yüce, “3 bin dönüm alanda 2 buçuk milyonu aşkın fidan dikimi gerçekleştirdik. Kuşburnu, biberiye, lavanta, kedi otu, kekik, ıhlamur gibi bitkileri toprakla buluşturduk. Tamamen atıl alanı ekonomiye kazandırdık ve alım garantili üretim yapıyoruz. Tıbbi ve aromatik bitki üretiminin merkezi olmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SAKARYA BOTANİK VADİSİ GURUR DUYDUĞUM BİR PROJE

‘Sakarya Botanik Vadisi’ni gurur duyduğum proje olarak tanımlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, “Melen Cennet Vadisi projesi. Gerçekten vizyoner, geleceği olan, iyi düşünülmüş bir proje. Başkanımız Ekrem Yüce’yi yürekten tebrik ediyorum. İhtiyacımız olan bir eksikliği gidermiş. Sakarya'ya da böyle hizmetler yakışır. Biliyorum ki Ekrem Bey 24 saatin 22 saatinde çalışıyor, 2 saatini kendisine ayırıyor. 22 saat ayakta olduğuna dair çok ciddi tanıklarım var. Bu kadar gayretin sonucunu da cenabı hak mutlaka bir başarı hikâyesi olarak kendisine nasip edecektir. Böyle bir dostum olduğu için gurur duyuyorum. Allah gayretini, emeğini artırsın. Ülkemize hizmet eden her insan çok değerlidir, bu bizim dostumuz kardeşimiz olursa ayrıca gurur kaynağı oluyor” diye konuştu.