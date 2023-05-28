Cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı

Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oylarını kullandı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu eşini Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

İki turlu ilk seçime şahit olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünya tarihinde yüzde 90'a varan katılımla gerçekleşen bir seçim yok. Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İki aday var. Seçim çok hılzı şekilde sonuçlanacaktır" dedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Ankara'da oyunu kullandı.

Kılıçdaroğlu, Ankara’da Arjantin İlkokulu'nda oyunu kullanması sonrasında tüm vatandaşların oylarını kullanmasını, Sandığa sahip çıkması temennisinde bulundu.

https://twitter.com/kilicdarogluk/status/1662749352593616896