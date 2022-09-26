Çukura düşen yavru köpeği A Takımı kurtardı
KocaeliKartepe ilçesinde 3 metre derinliğindeki çukura düşen yavru köpek, Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince kurtarıldıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Arslanbey’de 3 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan köpek yavrusu, Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekiplerince kurtarıldı.
Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, Kartepe Arslanbey’deki bir çalışma sırasında çevreden köpek sesi duydu. Sesin geldiği yöne doğru giden ekipler, yavru köpeğin 3 metre derinliğindeki bir çukurda mahsur kaldığını gördü. Merdiven yardımıyla aşağıya inen A Takımı ekipleri, köpek yavrusunu bulunduğu yerden çıkardı.
Ekipler, uzun süredir aç susuz kalan köpek yavrusuna su ve yiyecek verdi. Sağlık taramasının ardından yavru köpek, annesinin yanına bırakıldı.
Çevredeki vatandaşlar, yavru köpeği kurtaran Büyükşehir A Takımı ekiplerine teşekkür etti.
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