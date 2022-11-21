COVID-19'da iki haftalık tablo açıklandı

Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin COVID-19 testi pozitif çıkarken, 73 kişi hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) -Sağlık Bakanlığı iki haftalık COVID-19 tablosunu covid19.saglik.gov.tr adresinden yayımladı.

Türkiye'de 31 Ekim-13 Kasım haftasında 28 bin 808 kişinin COVID-19 testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.

İki haftada iyileşen COVID-19 hasta sayısı ise 16 bin 897 olarak açıklandı.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 17 milyon 5 bin 537, toplam can kaybı ise 101 bin 400 oldu.