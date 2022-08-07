Son Dakika

COVID-19'da haftalık vakalar belli oldu

GÜNDEM 07.08.2022, 10:22
COVID-19'da haftalık vakalar belli oldu

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık COVID-19 verilerine göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi hayatını kaybetti.ANKARA (İGFA) - Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 25 Temmuz-1 Ağustos'ta 406 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 337 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 387 bin 653 oldu.

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 295 bin 817'ye yükselirken, 99 bin 678 kişi hayatını kaybetti.

Bu arada istatistiki verilere göre aşılama ise ülke genelinde 150 milyonu aştı.

Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ağustos 2022
İmsak 04:17
Güneş 05:59
Öğle 13:15
İkindi 17:07
Akşam 20:21
Yatsı 21:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 1 3
2. Beşiktaş 1 3
3. Gaziantep FK 1 1
4. Sivasspor 1 1
5. Adana Demirspor 0 0
6. Alanyaspor 0 0
7. Ankaragücü 0 0
8. Antalyaspor 0 0
9. Karagümrük 0 0
10. Fenerbahçe 0 0
11. Galatasaray 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. Kayserispor 1 0
19. İstanbulspor 1 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altay 0 0
3. Altınordu 0 0
4. Bandırmaspor 0 0
5. Bodrumspor 0 0
6. Boluspor 0 0
7. Denizlispor 0 0
8. Erzurumspor 0 0
9. Eyüpspor 0 0
10. Gençlerbirliği 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Keçiörengücü 0 0
13. Manisa Futbol Kulübü 0 0
14. Pendikspor 0 0
15. Rizespor 0 0
16. Sakaryaspor 0 0
17. Samsunspor 0 0
18. Tuzlaspor 0 0
19. Ö.K Yeni Malatya 0 0
Takımlar O P
1. Tottenham 1 3
2. Bournemouth 1 3
3. Arsenal 1 3
4. Newcastle 1 3
5. Leeds United 1 3
6. Chelsea 1 3
7. Fulham 1 1
8. Liverpool 1 1
9. Brentford 0 0
10. Brighton 0 0
11. Leicester City 0 0
12. M.City 0 0
13. M. United 0 0
14. West Ham United 0 0
15. Wolverhampton Wanderers 1 0
16. Everton 1 0
17. Aston Villa 1 0
18. Crystal Palace 1 0
19. Nottingham Forest 1 0
20. Southampton 1 0
Takımlar O P
1. Almeria 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cadiz 0 0
6. Celta Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Girona 0 0
11. Mallorca 0 0
12. Osasuna 0 0
13. Rayo Vallecano 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0