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Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Hatay'a 'hayat' veriyor!

GÜNDEM 06.12.2023, 11:26
Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Hatay'a 'hayat' veriyor!

Coşkunöz Eğitim Vakfı Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4 binadan oluşan eğitim kompleksini 2023 -2024 eğitim öğretim yılında eğitime açtı. Anadolu mimarisine uygun avlulu, tek katlı yapılardan oluşan eğitim kompleksi, çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen uzun ömürlü, depreme dayanıklı binalardan oluşuyor.HATAY (İGFA) - Deprem bölgesinde destek çalışmalarını ilk günden bu yana kesintisiz sürdüren Bursa firması Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde deprem sonrasında 4 ay gibi kısa bir sürede inşa ettiği; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve meslek lisesinden oluşan eğitim kompleksinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı devam ediyor.

Deprem felaketinin ardından afet bölgesine destek için ilk andan itibaren çalışmalarını sürdüren Coşkunöz Eğitim Vakfı, bölgedeki koşulları MEB ile değerlendirerek Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 4 binadan oluşan eğitim kompleksini 2023 -2024 eğitim öğretim yılında eğitime açtı. 18 bin 830 metrekarelik bir alan içerisinde 5 bin 674 metrekare kapalı alana sahip olan komplekste toplam 40 dersliğe sahip 4 ayrı bina yer alıyor. 954 öğrenci kapasiteli komplekste her biri 12 derslikli ilkokul, ortaokul ve meslek lisesi binalarının yanı sıra 4 derslikli bir de anaokulu bulunuyor. İlkokul ve ortaokul binasında süren ikili eğitimle birlikte, komplekste eğitim gören toplam öğrenci sayısı 2000’i buldu.  

İlkokul binasında birer adet fen ve görsel sanatlar atölyesi, bir adet müzik dersliği, çok amaçlı kullanılabilen bir beden eğitimi salonu, bir adet etkinlik odası bulunuyor. Ortaokul binasında bir adet fen laboratuvarı, birer adet görsel sanatlar ve teknoloji tasarım atölyesi, bir adet müzik dersliği ve çok amaçlı kullanılabilen beden eğitimi salonu yer alıyor. Lise binasında ise öğrenciler fizik, kimya ve biyoloji laboratuvarlarının yanı sıra 3 adet gıda teknolojileri laboratuvarı, bir adet görsel sanatlar ve müzik dersliği ve çok amaçlı bir salondan yararlanabiliyor. İlkokul ve anaokulunda yemekhane de bulunuyor. Ek olarak kompleks içerisinde bir e-sınav merkezi de hizmet veriyor. 

ÇEVREYE KARŞI DUYARLI KOMPLEKS

İnşaatı 4 ay gibi kısa bir sürede tamamlanan eğitim kompleksi Anadolu mimarisine uygun avlulu, tek katlı yapılardan oluşuyor. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilen uzun ömürlü, depreme dayanıklı binaların tasarımları Hatay’ın geleneksel mimarisinden izler taşıyor. Standart tip okul projelerinden farklı olarak eğitim kompleksindeki binalarda antibakteriyel yer kaplaması, akustik tavan, kiremit görünümlü çatı kaplaması bulunuyor. Okul binalarının yerleşim planı da çevreye ve ağaçlara zarar vermeyecek şekilde titizlikle gerçekleştirildi. Orman Bölge Müdürlüğü’nün belirlediği, tehlike arz edebilecek hasta ya da yaşlı ağaçlar dışında hiçbir ağaca zarar verilmedi. 

Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, “Deprem felaketinin ardından afet bölgesine ve depremzede vatandaşlarımıza verdiğimiz desteği uzun vadeye yayarken bölgedeki çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olmak bizim için olmazsa olmazdı. Hatay Kırıkhan’da açtığımız modern ve güvenli binalardan oluşan 4 okulumuzda yaklaşık 2000 çocuğumuzun yeniden okulla ve eğitimle buluşması, okul bahçesinde ve koridorlarda onların coşkulu seslerinin ve mutlu gülüşlerinin yankılanması bizim için çok büyük mutluluk. Bu eğitim kompleksinin hayata geçmesinde bize verdikleri destekler için Millî Eğitim Bakanlığı, Hatay Valiliği ile il ve ilçe Millî Eğitim teşkilatlarımıza yürekten teşekkür ederiz. Ülke kalkınmasının ve insanlarımızın refahının artırılmasında eğitimin kilit yapıtaşı olduğuna inanıyor, eğitim alanında tam 35 yıldır burs fonları, meslek edindirme eğitimleri, istihdam programları ve hibe destekleri gibi sayısız projeyle gençlerin geleceklerini şekillendiriyoruz.” dedi.

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