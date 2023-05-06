Coşkunöz Eğitim Vakfı Hatay Kırıkhan’da 4 okul açıyor

Deprem bölgesinde yardım çalışmalarını ilk günden bu yana kesintisiz sürdüren Coşkunöz Eğitim Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve meslek lisesinden oluşan bir eğitim kompleksi açacak.HATAY (İGFA) - Deprem felaketinin ardından afet bölgesine destek için ilk andan itibaren seferber olan Coşkunöz Eğitim Vakfı, deprem sonrası bölgedeki yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana 35.000 bireyin hayatına dokunan Coşkunöz Eğitim Vakfı, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde öğrencilerin eğitimlerine devam edebilmeleri için bir eğitim kompleksi hayata geçiriyor. Vakıf Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında farklı yaş gruplarından anaokulu, ilkokul, ortaokul ve gıda teknolojileri meslek lisesi olmak üzere 4 adet okul inşa ediyor. Eğitim kompleksi, 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hizmete açılacak. Çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek okulların mimari tasarımları, Hatay’ın geleneksel mimarisinden izler taşıyacak. 4 yeni okul binasında yaklaşık 1000 öğrencinin eğitim alması planlanıyor.

Burs fonları, meslek edindirme eğitimleri, istihdam programları ve hibe destekleri ile faaliyetlerini her geçen gün artırdıklarını belirten Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, “Ülke kalkınmasının ve insanlarımızın refahının artırılmasında eğitimin kilit yapıtaşı olduğuna inanıyor ve bu inançla tam 35 yıldır eğitim ve gelişime yönelik sayısız projeyi hayata geçiriyoruz. Deprem felaketini yaşadığımız andan itibaren afet bölgesine ve depremzede vatandaşlarımıza yardımlarımızı sürdürürken, ana odağımız olan eğitimin bölgede devamı için de elimizi taşın altına koymak istedik. Çünkü biliyoruz ki bu felaketin yaralarının sarılmasında eğitim faaliyetlerinin devamı bölgedeki çocuk ve gençlerin hayatlarında önemli farklar yaratacak” diye konuştu.

Okula dönmenin eğitime devam etmenin de ötesinde, çocukların ve gençlerin normal hayata dönmelerine ve depremin kötü izlerini geride bırakmalarına yardımcı olacağına dikkat çeken Oya Coşkunöz Aktaş, “Depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay Kırıkhan’da çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için açacağımız 4 okul ile yaklaşık 1000 çocuğumuzu yeniden okulla buluşturacağız. 2023-2024 eğitim yılının ilk gününde ders zilinin çalacağı okullarımızda öğrencilerimiz modern ve güvenli binalarda eğitimlerine devam edecek, öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuşacaklar. Eğitim kompleksi ile sadece eğitim ve öğretim değil, değerli öğretmenlerimizin ve eğitimcilerimizin desteğiyle çocuklarımızın sosyalleşebileceği, yeniden normal hayat rutinlerine dönebileceği, yaralarını sarıp hayata tutunmalarına yardımcı olabilecek uygulamaların yer alacağı örnek bir okul projesini hayata geçirecek olmanın heyecan ve gururunu yaşıyoruz. İnşaat modeli ve mimari tasarımları ile bölge dokusuna uyumlu şekilde projelendirilen 4 okulumuzun hayata geçirilmesi sürecinde Millî Eğitim Bakanlığı ve Hatay Valiliği ile merkez ve ilçe Millî Eğitim teşkilatlarımıza destekleri için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.