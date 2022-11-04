Coşkunöz'den istihdama 'CEVHER' hibesi

Coşkunöz Eğitim Vakfı, mesleki ve teknik eğitimin Türkiye genelinde gelişmesine ve nitelikli istihdama katkı sağlamak amacıyla CEVHER Hibe Programını hayata geçiriyor.BURSA (İGFA) - 4 yıldır nitelikli mesleki eğitimin ve genç istihdamının artırılması amacıyla çalışmalar yürüten ve bugüne kadar binlerce gencin hayatına dokunan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), ülke eğitimine ve istihdamına büyük katkı sağlayacak CEVHER Hibe Programı’nı hayata geçiriyor.

Program ile mesleki ve teknik eğitimi zamanın ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmek amacıyla ülke çapında eğitim projelerine mali kaynak sağlanacak.

Üniversiteler ve meslek liseleri gibi kamu eğitim kurumlarının değerlendirmeyi geçerek başarılı bulunan ve hibe almaya hak kazanan projeleri desteklenecek. Sanayi, iş dünyası, akademi ve mesleki eğitim arasında sinerji kurmayı hedefleyen program ile eğitimde geleceğin ihtiyaçlarına yönelik çözümlerin güç birliği yapılarak bugünden üretilmesi amaçlanıyor. Bu program ile birlikte CEV, ayrıca ülkemizde hibe yöntemi ile toplumsal gelişime katkı sağlayan sayılı sivil toplum örgütlerinden biri haline gelecek ve bu açıdan da sivil topluma önemli bir örnek oluşturacak.

PROJE BAŞVURULARI BEKLENİYOR

İlgili kamu eğitim kurumları “Bugünün ve Yarının İhtiyaçlarına Odaklı Geleceğin Meslekleri” temalı projeleriyle Türkiye’nin gelişim ve dönüşüm hikayesine ortak olmaya davet ediliyor. Başarılı bulunan projelere, projede yer alan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için hibe usülü ile mali destek sağlanacak. Projeleri yürütmek için rehberlik de sağlanacak programda, projeler başından sonuna kadar takip edilecek ve sonuçları değerlendirilecek.

Hibe programıyla ilgili başlayacak başvuruların 3 Ocak 2023 tarihine kadar devam edeceği, başvuruların www.coskunozegitimvakfi.org adresinden çevrimiçi olarak yapılabileceği öğrenildi.