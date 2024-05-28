Çorum ve Sinop 'Mahzen'inde 39 gözaltı!

İçişleri Bakanlığı, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-50 Operasyonu'nda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu iki ayrı organize suç örgütünü çökertti. Operasyonlarda gözaltına alınan 39 şüpheliden 27'si tutuklandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, günün ilk operasyonunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Çorum ve Sinop merkezli 6 ilde Jandarma tarafından düzenlenen “MAHZEN-50” operasyonlarında; Çorum’da Yunus Emre Akyıldız ve Gözde Akyıldız’ın, Sinop’ta Mustafa Demir’in elebaşılığını yaptığı iki ayrı Organize Suç Örgütü'nün çökertildiğini açıkladı.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 39 şüphelinin yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve 27 zanlının tutuklandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız" mesajını verdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1795315672269959412