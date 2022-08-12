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Çorum'da 4,2 büyüklüğündeki deprem korkuttu
GÜNDEM 12.08.2022, 09:51
Çorum'da deprem meydana geldi. AFAD, Saat 09.07'de olan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladıÇORUM (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre Çorum'da deprem meydana geldi.
Saat 09.07'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklanırken, depremin 5,50 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.
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