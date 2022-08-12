Çorum'da 4,2 büyüklüğündeki deprem korkuttu

Çorum'da deprem meydana geldi. AFAD, Saat 09.07'de olan depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladıÇORUM (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre Çorum'da deprem meydana geldi.

Saat 09.07'de kaydedilen depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklanırken, depremin 5,50 kilometre derinliğinde olduğu bildirildi.