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Çorlu tren kazasının yeni ek raporu çıktı!

GÜNDEM 20.07.2023, 10:05
Çorlu tren kazasının yeni ek raporu çıktı!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen ve 6 vagondan 5 vagonun devrildiği, 25 vatandaşın yaşamını yitirdiği, 268 vatandaşın yaralandığı tren kazasını inceleyen Bilirkişi Heyeti, Ek Raporu’nu tamamladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım,  Doç. Dr. Hüseyin Onur Tezcan,  Doç. Dr. İlker Üstoğlu, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Kocabaş, Bilirkişi Dr. Öğretim Üyesi Haluk Yılmaz ve Dr. Mehmet Ufuk Turan’dan oluşan altı kişilik Bilirkişi Heyeti, 17 Temmuz 2023 tarihinde Çorlu Tren Kazası’na bakan Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği’ne Bilirkişi Ek Raporu’nu sundu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, raporu değerlendirerek, kazanın göz göre göre gerçekleştiğinin Bilirkişi Heyeti’nin saptamaları ile doğrulandığını kaydetti.

“SUYU TAHLİYE EDECEK MENFEZİN BAKIMI YAPILMAMIŞ!”

Aygun, Bilirkişi Raporu’nda yer alan “Tren kazasına; ana havzadan gelen suyu tahliye etmesi gereken asıl menfezin bakım ve temizliğinin yeterince yapılmaması ile yan havzadaki suyu tahliye etmede yardımcı olan büzün tıkalı olmasının neden olduğu” saptamasına işaret etti.

Ek Rapor’daki “Menfez ve büzün temizliğini kontrol etmek ve suyun tahliyesini yapacak şekilde açık bulundurmakla yükümlü olan kişilerin bu yükümlülüğünü yerine getirmedikleri, bu yükümlülük ihlalinin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiği” bulgusunun önemini anlatan Aygun, “Yani TCDD, bu kazadan birinci derecede sorumludur. Yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve özen göstermemiştir” dedi.

Aygun, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında “hava tahmin paylaşımına ilişkin bir protokol “de olmadığının belirlendiğini vurgulayarak, “Bu da ayrı bir ihmaldir” dedi.

“Yol bakım memurlarının sayısını azaltan ve bu memurlara gereksinim olmadığını” savunan TCDD’nin iddialarının doğru olmadığının da Bilirkişi Raporu ile tescillendiğini anlatan Aygun, “Tüm eleştirilerimizde haklıydık, Bilirkişi Heyeti Ek Raporu, ne kadar haklı olduğumuzu ortaya koymuştur. Gerekli bakım ve özen gösterilseydi, bu kaza olmazdı, 25 vatandaşımız canından olmazdı” diye konuştu.

Aygun, Rapor’ın sonuç kısmındaki şu saptamaları aktardı:

·  TCDD ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında meteorolojik durum ve hava koşulları konusunda koordinasyon sağlanamamıştır. Sorumlu, TCDD Ar-Ge birimi ve Risk Yönetimi müdürlükleridir.

·  Demiryolu altyapısı ve sanat yapıları, üst yapıdaki yenilemelere uygun hale getirilmemiştir. Sorumlu, TCDD’nin altyapıdan sorumlu başkanlığıdır.

·  Yol geçit ve kontrol memurlarının sayısı yetersizdir. Bu personeli yeterli sayıda istihdam etmediği için TCDD’nin ilgili başkanlığı sorumludur.

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