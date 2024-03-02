Son Dakika

Çolaklar, Helvacıoğlu’nun 2019 yılındaki vaatlerini hatırlattı

GÜNDEM 02.03.2024, 09:02
Çolaklar, Helvacıoğlu’nun 2019 yılındaki vaatlerini hatırlattı

Keşanlı Nail Çolaklar, Keşan Belediye Başkanı ve AK Parti’nin Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu’nun 2019 yılında yapılan seçimlerden önce bastırdığı kitapçıkta yer alan projelerden bazılarının neden yapılmadığını ve Keşan Belediyesi’nin toplamda ne kadar borcu olduğu sorularına cevap istedi.Erdoğan DEMİR/ EDİRNE (İGFA) -  Keşanlı vatandaş Nail Çolaklar, Keşan Belediye Başkanı ve AK Parti’nin Başkan Adayı Mustafa Helvacıoğlu’nun 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde bastırdığı kitapçıkta yer alan projeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mustafa Helvacıoğlu’nun, 2019 yılında yapılan seçimlerde Keşan Belediye Başkanı olarak seçildiğini hatırlatan Nail Çolaklar, “Ben hiçbir siyasi partinin, bir STK’nın temsilcisi değilim, hiç kimsenin de avukatı değilim. Beni herkes tanır, ben kendi fikir ve düşüncelerimi ifade etmek istiyorum.” dedi.

“BU PROJELERDEN HANGİLERİNİ YERİNE GETİRDİ?”

Bir vatandaş olarak Helvacıoğlu’na bazı sorular yöneltmek istediğini kaydeden Çolaklar, “Sayın Mustafa Helvacıoğlu tarafından 2019-2024 yılları arasında taahhüt edilmek üzere basılmış, yazılmış bu baba projelerden hangilerini yerine getirdi? Gıda İhtisas OSB, Orman Fidanlığı içerisinde Millet Bahçesi yapacağını söyledi. Bunların hangisi var? Projeleri arasında pazaryeri de vardı. Keşan’da kış mevsiminde pazarın kurulacağı günler soğuklar ve yağışlı havalar nedeniyle değiştirildi. Millet su içinde domatesini satıyor. Otogar, şuanda çalışanların üzerine yıkılıyor. Korudağ Sağlıklı Yaşam Köyü projesi var mı? Yeni Şehir Stadı yapıldı ama maalesef ucube bir demir yığını olmuştur. Ben Türkiye’de birçok stat gezdim ama Keşan’a uygun olmayan bir stat yapılmıştır. Futbolcular başka yerde maç yapıyor, soyunma odaları başka yerde. Keşan’da imar planının yeniden revize edileceğini söylemiş ama 2018 yılında revize edilmiş.” diye konuştu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 72
2. Fenerbahçe 27 70
3. Trabzonspor 27 46
4. Beşiktaş 27 46
5. Kasımpasa 28 40
6. Sivasspor 28 38
7. Başakşehir 27 36
8. Rizespor 27 36
9. Antalyaspor 27 35
10. Kayserispor 27 35
11. Samsunspor 27 33
12. A.Demirspor 27 32
13. Alanyaspor 27 30
14. Karagümrük 27 29
15. Ankaragücü 27 29
16. Hatayspor 27 29
17. Konyaspor 27 28
18. Gaziantep FK 27 28
19. Pendikspor 27 26
20. İstanbulspor 27 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 24 58
2. Göztepe 24 49
3. Kocaelispor 24 44
4. Bodrumspor 24 42
5. Sakaryaspor 24 40
6. Boluspor 24 39
7. Bandırmaspor 24 39
8. Ahlatçı Çorum FK 24 38
9. Gençlerbirliği 24 33
10. Erzurumspor 24 30
11. Keçiörengücü 24 30
12. Ümraniye 25 30
13. Manisa FK 24 28
14. Şanlıurfaspor 24 23
15. Tuzlaspor 24 23
16. Adanaspor 24 23
17. Altay 25 15
18. Giresunspor 24 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 26 59
3. Arsenal 26 58
4. Aston Villa 26 52
5. Tottenham 25 47
6. M. United 26 44
7. Brighton 26 39
8. West Ham United 26 39
9. Wolves 26 38
10. Newcastle 26 37
11. Chelsea 25 35
12. Fulham 26 32
13. Crystal Palace 26 28
14. Bournemouth 25 28
15. Everton 26 25
16. Brentford 26 25
17. Nottingham Forest 26 24
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 26 13
20. Sheffield United 26 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 65
2. Girona 26 59
3. Barcelona 26 57
4. Atletico Madrid 26 52
5. Athletic Bilbao 26 49
6. Real Betis 26 42
7. Real Sociedad 26 40
8. Las Palmas 26 36
9. Valencia 25 36
10. Getafe 26 34
11. Osasuna 26 33
12. Deportivo Alaves 26 29
13. Villarreal 26 29
14. Rayo Vallecano 26 25
15. Sevilla 26 24
16. Celta Vigo 27 24
17. Mallorca 26 24
18. Cadiz 26 18
19. Granada 25 14
20. Almeria 27 9