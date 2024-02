Çolakbayrakdar’dan Zümrüt’e sosyal tesis ve park müjdesi

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, Zümrüt ve Fevziçakmak Mahallesi’ni ziyaret edip, bölge sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde vatandaşların kendilerini güler yüzle ve hayır duasıyla karşılamasının çalışma şevkini arttırdığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Zümrüt’e sosyal tesis ve şehre örnek olacak park projesi müjdesini vererek, “Her bir mahallenin hem başkanı hem de evladı yaklaşımıyla çalışıyorum” dedi.Mehmet UZEL / KAYSERİ /İGFA) - Zümrüt’te vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan bölgesindeki tüm mahalleler, benim mahallelerimdir. Her bir bölgenin hem başkanı hem de evladı yaklaşımıyla çalışıyorum” dedi.

“Buradaki güler yüzlü ve sevgisini yansıtan hemşehrilerimizin sevgisine layık olmak için daha fazla çalışmamız gerekiyor” diyen Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek olan projelere imza attıklarının altını çizerek, “Bizler, her geçen gün daha iyisini yapabilmenin gayreti içerisindeyiz. Kocasinan bölgesindeki tüm mahalleler, benim mahallelerimdir. Her bir bölgenin hem başkanı hem de evladı yaklaşımıyla çalışıyorum. İmkanlarımız ölçüsünde imkânlarımızı en iyi derecede kullanarak, her mahalleye hizmet ulaştırdık. Günün koşullarına göre yeni ihtiyaçlarına da cevap veriyoruz. Zümrüt bölgesinin en çok istediği Kocasinan Akademi tesisini de buraya kazandıracağız. Hanım kardeşlerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz, büyüklerimiz ve herkes için ihtiyaç duyduğu büyük bir sosyal tesisin yeri hazır. Allah nasip ederse 2024 takvimi içerisinde yapacağımız ilk işlerden bir tanesi Zümrüt sosyal tesisin ihalesi olacak. Her turlu imkânları olan bir tesisi buraya yapacağız. Burası, yeni bir bölge ve büyüyen bir bölgedir. Ayrıca buraya yeni parklar yapacağız. Bunun müjdesini de buradan veriyorum. Çok güzel ve kıymetli bir farklı park projemiz var. Şehre örnek olacak en güzel park projesi, zümrüt Mahallesi’nde olacak. Kocasinan, her alanda imkanlarını büyüttü. Kayseri’de tek ve Türkiye’de sayılı olan asfalt plenti, agrega üretim tesisi, freze aracı gibi 173 büyük araçlar gibi hizmetlerle kendi kendimize yeten bir belediye olduk. Kocasinan’ımızı her alanda kalkındırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Fevziçakmak Mahallesi’nde de yoğun ilgi gören Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız projelerle insanların hayatına dokunan ve insanların hayatına renk katan hizmetlere imza attık. Bölgeye Sinan Kütüphane, tesisler ve birçok projelere imza attık. Elimizden geldiğince vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetler yapıyoruz. Asfalt plenti, agrega üretim merkezi, fidanlık tesisi ve geri dönüşüm alanında ilk ambalaj atıkları toplayan tesis ile toplam 4 adet fabrikası olan bir belediyeyiz. Yani kendi kendine yeten bir belediyeyiz. Bu kadar hizmeti hayata geçirirken, hiçbir bankaya borcu olmayan belediyeyiz. Bu çok önemli bir şeydir. Çünkü çalıştığı işçinin maaşını ödeyemeyen belediyeler var. Devir aldığımız bayrağı nasıl yukarı taşımışsak bundan sonra daha fazla yukarı taşımak için çalışacağız. Kocasinan ilçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapabilmenin çabası içerisindeyiz. Bütün gayretimiz, çabamız vatandaşların yüzünü güldürmektir. Hemşehrilerimiz için yeni, farklı ve faydalı projeler üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan’ı günden güne modern ve konforlu bir ilçeye dönüştürdüğünden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür eden vatandaşlar ise “Kocasinan, sizin sayenizde gurur duyacağımız bir ilçe haline geldi. Allah razı olsun” dedi.