Çolakbayrakdar’dan gençler için seferberlik (ÖZEL HABER)

Kayseri’nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar,Kocasinan belediyesi olarak tüm imkanları öğrenciler için seferber ettiklerini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

2021-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin tamamlanması dolaysıyla İGF HABER AJANSI'NA özel açıklama yapan Çolakbayrakdar, eğitim ve öğretimin çağın gereklerine uygun olarak sürekli değişen, gelişen, birikim ve tecrübeler ışığında yenilenen bir süreç olduğunu belirtti. Kocasinan’da 100 bine yakın öğrencinin karne heyecanı yaşadığını aktaran Çolakbayrakdar, “Elimizde bulunan genç hazinenin ne kadar büyük olduğunu görüyor, tüm imkanlarımızı siz öğrenciler için seferber ediyoruz. Çünkü biz bu gücün farkındayız.Yeni modelimiz sayesinde etkinliği ve sorun çözme kapasitesi artan Milli Eğitim Bakanlığımız,bu dönemde hayata geçireceği reformlarla Türkiye'nin önünde yeni ufuklar açacak, ülkemizin en önemli payandası olan eğitimi yüceltecektir” ifadesini kullandı.

“Kocasinan’da bulunan okullarımızı bakımdan geçiriyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, "Biz her zaman sınırsız, kısıtlamasız ve eleştirel düşünmeye açık bir eğitimden yanayız. Bu sebeple kitap okuma alışkanlığını edinmemiz için belediyemiz çocuklarımız için aylık hikâye dergisi yayınlıyoruz. İnsanı değerli kılan ve toplumu yücelten eğitimdir. Genç ve dinamik nüfusa sahip ülkemizin hayallerini gerçeğe dönüştürme mücadelemizde en büyük güç kaynağımız nitelikli, öz güveni yüksek, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş nesiller için biz Kocasinan belediyesi olarak buradayız” dedi.