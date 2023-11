Çolakbayrakdar ailesinden çölyak hastasına ziyaret

Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte gıda alerjisi olarak bilinen ve ilçe genelinde ikamet eden çölyaklı aileleri ziyaret etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gittiği her ev ziyaretinde güler yüzle karşılanan ve çocuklara çeşitli hediyeler veren Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan’da 7’den 70’e herkesin mutlu olması özellikle çocukların yüzlerinin gülmesi için çalıştıklarını belirterek, yapılan hizmetlerle gönüllere dokunduklarını söyledi.

Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte ilk olarak Fevziçakmak Mahallesi’nde Yılmaz ailesini ziyaret etti. Hira, Hatice ve çölyak alerjisi olan 7 yaşındaki Havva ile yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, onlara çeşitli hediyeler verdi. Aileye ayrıca ‘Kafe Sinan Glütensiz’ tesisinde üretilen ürünleri veren Başkan Çolakbayrakdar, “Hizmetlerimizle Havva gibi bütün genç ve çocuklarımızın yanındayız” dedi. Yılmaz ailesi de Çolakbayrakdar çiftini evlerinde ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti.

Çolakbayrakdar çiftinin ikinci ev ziyareti ise Mevlana Mahallesi’nde ikamet eden ve 10 yıldır çölyak rahatsızlığı olan Elif Yürük (67) oldu. Başkan Çolakbayrakdar, ziyarette Elif Teyzeye Türkiye’de bir ilk olan Kayseri’nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem imalatının yapıldığı hem de paket hizmetinin olduğu ‘Kafe Sinan Glütensiz’ tesisinde üretilen ürünleri ikram etti. Ürünlerin tadına bakan Elif Teyze, “Ürünlerin her biri harika olmuş. Ustaların ellerine emeğine sağlık. Bizim yaptığımız böyle güzel olmuyor” diye konuştu. Ziyarette Ziya Amca ile Elif Teyzeye çeşitli hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızla her zaman birlikteyiz. Hemşehrilerimin daha sağlıklı, daha huzurlu ve daha mutlu bir hayat yaşamaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar’ın son ev ziyareti ise Yunusemre Mahallesi’ndeki Öncül ailesi oldu. 3 yaşındaki Aras ve 9 yaşındaki Melisa’yı seven Başkan Çolakbayrakdar, çölyak rahatsızlığı bulunan 17 yaşındaki Beyza ile de sohbet etti. 3 kardeşe birbirinden özel hediyeler veren Başkan Çolakbayrakdar, evin en küçüğü Aras ile oyunlar oynadı.

Çölyaklı ailelerin ve sağlık yaşamak isteyenlerin her zaman yanlarında olduklarını ve bu desteği sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, yapılan projelerle çölyaklı bireylerin sağlıklı beslenmelerine katkı sağladıklarını ifade etti. Çölyak'ın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak her kesimin hayatını kolaylaştırmak ve onların mutluluklarını artırmak için hizmetler üretiyoruz. Özellikle alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırıyoruz. 2017 yılında ilk olarak başlattığımız ve Türkiye’de diğer belediyelere örnek olan uygulamayla ilçe genelinde ikamet eden 214 çölyaklı aileye bugüne kadar 5 bin 910 çölyak paketi dağıttık. Ailelerde bulunan çölyaklı birey sayısı ve gelir durumuna göre düzenli olarak dağıtım yapıyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak alerjik hassasiyeti bulunan hemşerilerimize destek oluyor ve özel olarak hazırlamış olduğumuz glütensiz ürün paketlerini çölyaklı ailelere ulaştırırken hem restaurant hem de paket hizmeti verdiğimiz tesisimizde ürettiğimiz ürünleri, Türkiye’nin her bir tarafına ulaştırıyoruz. Amacımız, bir nebze de olsa çölyaklı ailelerimizin hayatını kolaylaştırmak, bunu yaparken de aramızdaki gönül bağını pekiştirmektir” ifadelerini kullandı.