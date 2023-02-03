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Çok sayıda atama kararı 'Resmi'leşti

GÜNDEM 03.02.2023, 11:26
Çok sayıda atama kararı 'Resmi'leşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birçok kurumda onlarca yeni atamaya imza attı. Atama kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan atama kararları bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.

Kültür Bakanlığı, Türkiye Taş Kömürü ve Milli Eğitim Bakanlığı’nda dikkat çekici atamalar gerçekleşti.

Buna göre; 9 Kasım 2022’de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı’na Ali Arif Özzeybek atandı.

Kısa bir süre önce Bartın Amasra’da 43 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla eleştirilerin odağına yerleşen Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Mert Ayaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine de Muharrem Kiraz ve Muhammet Safa Topuz getirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda açık bulunan Vergi Baş Müfettişliklerine de 44 atama yapıldı.

Vakıflar Genel Müdürü ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sinan Aksu olurken, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcılığı’na Hatice Dilek Karakuzu, Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne Tamer Erdoğan, Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Ziya Karatekin atandı.

Atama kararında Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki bazı müdürlüklere de atamalar gerçekleştirildi.

Ayrıca 17 liman başkanlığına da atama yapıldı.

Söz konusu atama kararlarının tam listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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