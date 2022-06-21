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Çok fena geliyor: Sabaha kadar sürecek

Meteoroloji tarafından alınan son bilgilere göre kuvvetli yağışlar İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 32 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İstanbul'da beklenen sağanak yağış sabahın erken saatlerinde bayladı. Sağanak yağış, sel ve su baskını uyarısı yapılan 32 şehir ve son hava durumu tahminleri.

GÜNDEM 21.06.2022, 15:17
Çok fena geliyor: Sabaha kadar sürecek

Meteoroloji'nin raporuna göre bugün yağışların Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. AKOM İstanbulluları acil olarak uyardı: Sağanak yağış akşam saatlerinde şiddetlenecek ve sabaha kadar devam edecek.

Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'in iç kesimleri ve İskenderun Körfezi çevreleri yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlar, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve güneyi, Toroslar Mevkii ve Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

İşte sarı kodlu uyarı verilen şehirler ise hangileri?

Marmara’nın doğusunda (İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi, Yalova, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Balıkesir’in güneydoğusu), Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde (Bolu ve Karabük çevreleri ile Zonguldak, Düzce, Bartın’ın iç kesimleri ve Kastamonu’nun güneyi).

Isparta, Konya, Niğde, Kayseri ve Osmaniye çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batısı, Çankırı’nın kuzeybatısı, Eskişehir’in doğusu, Afyonkarahisar’ın Doğusu, Antalya’nın doğusunun iç kesimleri, Adana’nın kuzeyi, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Nevşehir’in güneyinde, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimi ile Bayburt ve Gümüşhane çevreleri.

Sağanak, gök gürültüsü, sel ve su baskını

32 şehirde bugün (Salı) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

İstanbul güne sağanak yağışlı başladı

İstanbul güne gök gürültüsü ve sağanak yağışla başladı. İstanbul'da Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak etkili oluyor. İstanbul'da bugün aralıklarla kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

D-100 kara yolu ve TEM otoyolunu kullanan sürücüler, yağışın etkisiyle dikkatli şekilde ilerliyor. Bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

AKOM'dan son uyarı: Gece başlayacak sabaha kadar devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent için kuvvetli sağanak yağışa karşı İstanbulluları uyardı.''AKOM verilerine göre bu gece yarısı başlayıp yarın sabah saatlerine kadar devam edecek kuvvetli sağanak yağış beklenmekte. Ani ve yoğun yağışların oluşturabileceği olası olumsuz durumlar için ALO 153 Çözüm Merkezimiz ile iletişim kurulabilir.''

Ankara Valiliği'nden uyarı

Ankara Valiliği'nden yapılan uyarıda, il genelinde yaşanması beklenen sağanak yağışla alakalı meydana gelebilecek sel ve su baskınlara karşı olumsuzluklara dikkatli olunması gerektiği söylendi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anı ile İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

#Meteoroloji #kuvvetli yağış #sağanak yağış #gök gürültülü sağanak yağış
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