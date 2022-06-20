Çocukların eğitim süreçlerine ilişkin protokol imzalandı

Millî Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü imzalandı.ANKARA (İGFA) - Ankara Polis Müzesinde gerçekleşen imza töreni öncesinde Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, beraberlerindeki heyetle müzeyi gezdi.



Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalanan protokol nedeniyle düzenlenen törende konuşan Bakan Özer, 2021-2022 eğitim öğretim yılını bir gün bile kesintiye uğratmadan yüz yüze eğitimle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Özer, öğretmen ve öğrencisiyle 20 milyonluk eğitim ailesinin bu süreci başarıyla tamamlayabilmesinde destek veren İçişleri Bakanlığına, tüm mülki idari amirlere, güvenlik güçlerine teşekkür etti.



Bakan Özer, bir ülkenin en kalıcı ve sürdürülebilir sermayesinin beşeri sermaye olduğunu belirterek bu sermayeyi nitelikli hâle getirmede kullanılan en önemli enstrümanın eğitim olduğunun altını çizdi. Eğitimin bir ülke için millî güvenlik meselesi olduğunu aktaran Özer, tTüm bunlar hayata geçirilirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürürlüğe koyduğu politikaların büyük işlev gördüğünü belirterek, eğitimde kitleselleşme sürecinden en çok faydalanan kesimin sosyo ekonomik olarak dezavantajlı kesimin ve kız çocuklarının yararlandığını kaydetti.