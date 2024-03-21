Son Dakika

Çocuklardan 2050 yılına özel hava durumu ile farkındalık

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve The Weather Channel ortaklığında hayata geçirilen Hava Durumu Çocukları (Weather Kids) kampanyası, gelecek nesiller için acil iklim eylemi çağrısında bulundu

GÜNDEM 21.03.2024, 11:37
Çocuklardan 2050 yılına özel hava durumu ile farkındalık

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve The Weather Channel ortaklığında hayata geçirilen Hava Durumu Çocukları (Weather Kids) kampanyası, gelecek nesiller için acil iklim eylemi çağrısında bulundu.İSTANBUL (İGFA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) ve The Weather Channel iş birliğinde başlatılan “Hava Durumu Çocukları” (Weather Kids) kampanyası, dünya çapında hava durumunu öğrenmek için televizyon karşısına geçen izleyicileri, 2050 yılına ait özel bir hava durumu tahminiyle buluşturuyor.

İklim değişikliğinin etkileri hakkında farkındalığı artırmak ve gelecek nesiller için anlamlı iklim eylemlerini hayata geçirmeyi teşvik etmek amacıyla hazırlanan kampanya, Oscar ödüllü Malezyalı oyuncu Michelle Yeoh, Amerikalı oyuncu Connie Britton ve Danimarkalı oyuncu Nikolaj Coster-Waldau gibi dünya çapında üne sahip kişiler ve UNDP İyi Niyet Elçileri tarafından desteklendi.

Kampanya kapsamında sunulan hava durumu tahminlerinde çocuklar izleyicileri artan sıcaklıkların, iklim değişikliğinin insanlar ve küresel ekonomi üzerindeki yıkıcı etkilerini daha da şiddetlendireceği konusunda uyarıyor.

Sunulan tahminler arasında, dünyadaki çocukların yüzde 94'ünün etkileneceği, gıda güvenliğine yönelik tehditler ve vergi mükelleflerinin faturalarında küresel olarak trilyonlarca ABD Doları tutarındaki potansiyel artış da yer alıyor.

Kampanya filminde görev alan çocuk sunucu, 2050 hava durumunu "Her şey çılgınca. Havalar çok sıcak olduğu için okullar kapalı. Orman yangınları tüm kasabaları yakıyor. Ve seller her şeyi sırılsıklam hale getiriyor" sözleriyle açıklıyor. Tahminler çocukların güçlü çağrısıyla sona eriyor: "Bu bizim için sadece bir hava durumu raporu değil. Bu, bizim geleceğimiz." şeklinde sundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan UNDP Başkanı Achim Steiner, "Hava Durumu Çocukları, bugün anlamlı bir iklim eylemi yapmazsak gerçekleşmesi oldukça muhtemel bir geleceğe karşı bizi uyaran güçlü bir çağrı. İklim değişikliği konusundaki süregelen eylemsizlik, bugünün çocukları ve gelecek nesiller için giderek daha yaşanılamaz bir gezegene yol açacak. Rotamızı, ancak hızlı ve kapsamlı bir şekilde hemen şimdi harekete geçersek düzeltebiliriz. Bu çabalar, ekonomiyi karbonsuzlaştırmayı, herkes için uygun fiyatlı temiz enerjiye erişimi artırmayı, doğal hayatı koruyup onarmayı ve insanların kendi ülkelerinin iklim taahhütlerinde söz sahibi olmalarını sağlamayı içeriyor" dedi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13