Çocuklara 'uyum' için yeni eğitim programı uygulanacak

Millî Eğitim Bakanlığınca bu yıl gerçekleştirilecek okula uyum eğitimleri kapsamında okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerine yeni uyum eğitimi programı uygulanacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla bu yıl okul öncesi, ilkokul ve ortaokula başlayacak öğrenciler için uygulanmak üzere yeni bir rehberlik çalışması ve uyum eğitimleri programı hazırladı.

5 Eylül'de okul öncesi eğitim ile ilkokul birinci sınıflara başlayacak öğrenciler için uygulanacak program 9 Eylül'de sona erecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının beşinci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanacak program ise 12 Eylül'de başlayıp 16 Eylül'e kadar sürecek.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, hayata geçireceği bu yeni uygulamada çocuk, aile ve öğretmen iş birliğinin güçlendirilmesi, çocukların okula uyum süreçlerinin kolay ve sorunsuz bir şekilde tamamlanması amaçlanıyor. Bu çerçevede uyum eğitiminin başlayacağı 5 Eylül'de tüm okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğretmenleri tarafından ailelere yönelik yüz yüze bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

Düzenlenecek etkinliklerin uygulama çizelgesine göre, birinci gün sadece ailelere yönelik 'Çocuğum Okulda' sunumu yapılacak.

Bu sunumda okul yönetimi, sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenler hazır bulunacak. İkinci günde okul yönetimi ve sınıf öğretmenlerinin katılımıyla çocuklarıyla birlikte ailelere gruplar halinde okulun iç ve dış ortamı tanıtılacak. Üçüncü, dördüncü ve beşinci günlerde ise çocuklar sınıf öğretmenleri ile birlikte uyum haftası etkinliklerine katılacak.

VELİLERİN DE KATILIMIYLA ÖNEMLİ FARKINDALIK OLUŞTURULACAK

Velilerin de katılacağı programlarda okul ortamı, eğitim-öğretim faaliyetleri, etkinlikler ve kazanımlar hakkında öğretmenler bilgiler paylaşacak. Veliler, çocuklarıyla birlikte gruplar halinde farklı zaman dilimlerinde okula gelerek sınıflar, rehberlik servisi, kütüphane, okul bahçesi, giriş-çıkış ve sınıf kuralları gibi okulun iç ve dış mekanları hakkında öğretmenlerden bilgi alacak.

MEB'DEN AİLELERE TAVSİYELER

Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı, dijital ortamda da (https://tegmmateryal.eba.gov.tr/, https://www.eba.gov.tr/ ve https://matematik.eba.gov.tr/ internet adreslerinde) aileler için okula uyum sürecinin detaylarının paylaşıldığı "okula uyum rehberleri" hazırladı.