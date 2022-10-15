"Çocuklar kadar aileler de mesaj almalı"

Sıfır Atık Festivali’nin ikinci gününde Türk animasyon yapımcısı ve karikatürist Varol Yaşaroğlu Kral Şakir Geri Dönüşüm filmi hakkında söyleşi gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin dünyanın tüm canlılar ve gelecek nesiller için daha yaşanabilir bir yer olması konusunda farkındalık oluşturmak adına düzenlediği Sıfır Artık Festivali’nin ikinci gününde Türk animasyon ve karikatürist Varol Yaşaroğlu çocuklarla buluştu. Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Salonu’nda gerçekleşen söyleşide karikatürist Yaşaroğlu, Kral Şakir Geri Dönüşüm filmine değinerek, filmin bilim insanı Mirket karakterini çocuklarla birlikte çizdi.

“KRAL ŞAKİR’DE ÇEVRE KONUSUNDA MESAJLAR VERİYORUZ”

Kral Şakir’in çocukların aileleriyle birlikte izleyebildiği bir çizgi film olmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Yaşaroğlu, “Beni de sürdürülebilir dünya seminerlerine çağırıyorlar çünkü biz Kral Şakir dizisinde çevre konusunda çok güzel mesajlar veriyoruz. Çocukların bizden mesaj alması çok önemli. Bu dünya artık çocukların ama ailelerin de bir mesaj alması gerekiyor. Çünkü dünyamız gittikçe daha kötüye doğru gidiyor. Biz yetişkinlerin yaptıkları yüzünden gelecek nesillere kötü bir dünya bırakıyoruz. Aslında sıfır atık dünyanın bir numaralı problemi. Ekonomik durumlar, hayat şartları derken biz büyük resmi kaçırıyoruz” dedi.

“KRAL ŞAKİR KİTAPLARI ÇOK SEVİLİYOR”

Karikatürist Yaşaroğlu, Kral Şakir kitaplarının hiç kitap okumayan çocuklara okuma alışkanlığı kazandırdığını söyledi. Yaşaroğlu, “Biz Türkiye’de bu anlamda çok büyük bir şey başardık. Çocuklar Kral Şakir kitaplarını yanlarından ayırmıyorlar. Her fırsatta okuyorlar. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Biz burada gerçekten çocuklara yararlı bilgiler veriyoruz ama işin içinde çok güzel macera, aksiyon ve eğlence var. O yüzden böyle ilgi çekici kitapların her zaman olmasını diliyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE MİRKET’İ ÇİZDİ

Öte yandan Yaşaroğlu söyleşinin sonunda kendisini izlemeye gelen çocuklara anlamlı bir sürpriz yaptı. Yaşaroğlu, Kral Şakir filmindeki bilim insanı Mirket karakterini çocuklarla birlikte çizdi. Bilindiği gibi filmde uzaya yollanan çöpler başka gezegenlere düşmüş ve orada yaşayan uzaylıları kızdırmıştır. Uzaylılar, bu davranışın intikamını almak için tüm askerlerini toplayıp dünyaya doğru ilerlemeye başlar. Şakir ve ailesi, Mirket’in yardımı ile uzaylıları durdurmaya çalışır ve çöp sorununu ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yaparlar. Kral Şakir filminde çok sevilen Mirket karakterini çizmeye çalışan çocuklar Yaşaroğlu ile eğlenceli anlar yaşadı. Çocukların çizimleri ise usta karikatürist tarafından tam not aldı.