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CNR Mersin Kitap Fuarı kapılarını açtı

GÜNDEM 23.10.2022, 13:48
CNR Mersin Kitap Fuarı kapılarını açtı

100'ün üzerinde yayınevinin katılımı ile 12 bin 500 metre kare alanda düzenlenen 7. CNR Mersin Kitap Fuarı, Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.MERSİN (İGFA) - Akdeniz Bölgesi’nin en önemli kültür etkinliklerinden biri olan CNR Mersin Kitap Fuarı, Mersin CNR Expo Yenişehir Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Mersin Yenişehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ve KOSGEB desteği ile düzenlenen 7. CNR Mersin Kitap Fuarı, daha ilk gününde kitapseverlerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

30 Ekim’e kadar kapıları açık olan fuar, 500’ün üzerinde söyleşi, seminer ve panel ile birbirinden değerli yazarın katılacağı imza gününe ev sahipliği yapacak.

CNR Mersin Kitap Fuarı gibi güzel bir etkinliğin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ‘’Kitap okumanın önemini ne kadar anlatsak yetersiz kalır. Kitaplar, zihnimizi ve yolumuzu aydınlatan kaynaklardır. Kitap hayatımızın her anında, hangi yaşta olursak olalım, yanı başımızda durması gerekir. Hiç bir beklenti olmadan size bir dünyanın kapısını açarak sizin o kapıdan içeri girmenizi sağlar. O kapıyı araladığınızda aydınlanırsınız. Okudukça da nasıl büyük bir deryanın içinde olduğunuzu idrak edersiniz. Bir kitap okuyan çok şey bildiğini, on kitap okuyan bir şeyler bildiğini, yüz kitap okuyan ise hiç bir şey bilmediğini anlar. Okudukça yeni şeyler keşfeder yeni parantezler açarsınız’’ dedi.

 Bu tarz fuarların sadece kitap alışverişi yapılan yerler değil, on binlerce okuru, en sevdikleri yazar ve çizerlerle bir araya getiren sosyal ve kültürel organizasyonlar olduğun belirten CNR Holding Yönetim Kurulu Başkan Ceyda Erem, ‘’CNR Mersin Kitap Fuarı, CNR ailesi için bir anlamda sosyal sorumluluk projesi halini aldı. Çünkü kitap, kitap okumak ve okunmasına vesile olmak bizim için çok değerli. Düzenlediğimiz kitap fuarı organizasyonları ile Türk halkının kitap okuma alışkanlığını daha yukarı çekme çabasındayız. Hem Mersin’de, hem de İstanbul’da organize ettiğimiz kitap fuarları aracılığı ile toplumumuzun düzenli kitap okuma alışkanlığına katkı sağlayabilirsek bizim için en büyük kazanç budur. Bu yüzdendir ki kitap fuarlarımıza ticari bir platform olarak bakmıyoruz. 12 bin 500 metrekare alanda düzenlediğimiz fuarın kapıları 30 Ekim’e kadar açık olacak. CNR Mersin Kitap Fuarı'nı bu yıl 500 binin üzerinde kitapseverin ziyaret etmesini bekliyoruz’’ dedi.

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