ÇKS kayıtları için son bir hafta

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları, 30 Haziran 2022 tarihinde sona erecek.ANKARA (İGFA) - ÇKS kayıt süresinin bitmesine son 1 hafta kaldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ÇKS kaydı yaptırmayan üreticilerimiz, desteklerden yararlanamıyor, tarım sigortası yaptıramıyor ve düşük faizli kredi kullanamıyor” uyarısında bulundu.

Çiftçilerin mağduriyet yaşamamaları için ÇKS başvurularını son güne bırakmaması gerektiğini söyleyen Bayraktar, ÇKS’ye kayıtlı alan ve çiftçi sayısı yıldan yıla değiştiğini belirtti.

2003 yılında 2 milyon 765 bin çiftçi ÇKS kaydı yaptırırken, 2020 yılında 2 milyon 127 bin çiftçi ÇKS kaydını yaptırdığını belirterek, "2003-2020 yılları arasında ÇKS kayıt yaptıran çiftçi sayısında yüzde 23 oranında azalma oldu. Benzer şekilde 2003 yılında 16,73 milyon hektar iken, 2020 yılında ise 15,18 milyon hektar alan ÇKS kaydına alındı. 2003-2020 yılları arasında ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısında yüzde 9,3 oranında azalma yaşandı. 2021 yılında ise ÇKS’ye kayıt yaptıran çiftçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,1 oranında artış ile 2 milyon 173 bine ulaştı. Buna rağmen ÇKS’ye kayıtlı alan yüzde 0,1 oranında azalarak 15,16 milyon hektara geriledi. Çiftçilerimiz tarımsal üretim faaliyetine devam ettikleri halde çeşitli nedenlerle ÇKS kaydı yaptıramıyor" diye konuştu.