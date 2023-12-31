ÇKS'de 2 Ocak son gün!

2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne başvurular için 2 Ocak 2024 son gün... Ülke genelinde Tarım ve Orman Müdürlükleri, hafta sonu olmasına rağmen yılın son günü dolayısıyla dün olduğu gibi bugün de mesai saatleri içinde hizmet veriyor.BURSA (İGFA) - Ülke genelinde Tarım ve Orman Müdürlükleri, 2024 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için kayıtları almak adına Pazar günü olmasına rağmen yılın son gününde de hizmete devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, üreticilerin tarımsal desteklerden faydalanabilmek için ÇKS kaydını 2 Ocak 2024 tarihine kadar yaptırmaları gerektiğine dikkati çekerek, ÇKS başvurularının il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin yanı sıra e-Devlet kapısı ve ‘TarımCebimde’ mobil uygulaması üzerinden yapılabildiğini hatırlattı.