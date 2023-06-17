Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da yeni dönem

Boğaz’daki eşsiz konumu, ihtişamlı mimarisi, zengin tarihi ve benzersiz güzelliğiyle şehrin en önemli simgelerinden biri olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul, otel bölümünde gerçekleştirdiği kapsamlı yenilenme projesinin ardından, tarihi dokularının modern zarafetle birleşiminin hakimiyetinde yepyeni bir döneme adım attı.İSTANBUL (İGFA) - Boğaz’daki eşsiz konumu, ihtişamlı mimarisi, zengin tarihi ve benzersiz güzelliğiyle şehrin en önemli simgelerinden biri olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul, otel bölümünde gerçekleştirdiği kapsamlı yenilenme projesinin ardından, tarihi dokularının modern zarafetle birleşiminin hakimiyetinde yepyeni bir döneme adım attı.

Görkemli asaleti ve benzersiz lokasyonuyla dünyanın dört bir yanından seçkin seyahat severlerin vazgeçilmez adresi olan Çırağan Palace Kempinski İstanbul; otel binasındaki yenilenme çalışmalarının ardından, misafirlerini geçmiş ve gelecek arasında heyecan verici bir yolculuğa davet ediyor. Her detayı Çırağan Sarayı’nın tarihi ve dönem mimarisinden ilham alınarak yeniden tasarlanan otel girişi, lobi, odalar, süitler ve iki yeni restoran, hayranlık uyandıran stilleriyle adeta zamana meydan okuyor.